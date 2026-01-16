Лайфстайл:

Минимален процент американци подкрепят анексирането на Гренландия

16 януари 2026, 13:56 часа 300 прочитания 0 коментара
Минимален процент американци подкрепят анексирането на Гренландия

Повечето американци не искат Гренландия да бъде анексирана от САЩ. Проучване на Reuters/Ipsos установи, че само 17% от гражданите на Съединените щати подкрепят амбициите на президента Доналд Тръмп за датския остров. Дори сред републиканците подкрепящите тази идея са едва 40% от анкетираните. На въпрос дали са съгласни на военна интервенция на острова общественото несъгласие личи още по-силно - само 4% от американците биха приветствали придобиването на Гренландия с военни средства и само 8% в собствената партия на Тръмп.

Още: Един войник от Нидерландия, по двама от Норвегия и Финландия ще спират САЩ в Гренландия

Ако въпросът бъде поставен за евентуалното закупуване на острова, процентът на съгласните се увеличава, но и тук няма мнозинство за намеренията на Тръмп: 47% са против, 35% казват, че не могат да отговорят и само 18% са "за", пише Bild. Това вероятно се дължи на цената: според NBC САЩ биха могли да предложат на Дания до 700 милиарда долара за острова. 

Подобна картина показват и други анкети. Според CNN само 25% от американците подкрепят анексирането на датската територия, а почти един на всеки шест избиратели изразява загриженост относно все по-агресивната външна политика на Тръмп.

Имаме фундаментални различия със САЩ за Гренландия: Мете Фредериксен със специално изявление

Дания след преговорите в Белия дом: Не успяхме да убедим САЩ да не завладяват Гренландия, Тръмп е твърдо решен (СНИМКИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Гренландия американци
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес