Минимален процент американци подкрепят анексирането на Гренландия

Повечето американци не искат Гренландия да бъде анексирана от САЩ. Проучване на Reuters/Ipsos установи, че само 17% от гражданите на Съединените щати подкрепят амбициите на президента Доналд Тръмп за датския остров. Дори сред републиканците подкрепящите тази идея са едва 40% от анкетираните. На въпрос дали са съгласни на военна интервенция на острова общественото несъгласие личи още по-силно - само 4% от американците биха приветствали придобиването на Гренландия с военни средства и само 8% в собствената партия на Тръмп.

Ако въпросът бъде поставен за евентуалното закупуване на острова, процентът на съгласните се увеличава, но и тук няма мнозинство за намеренията на Тръмп: 47% са против, 35% казват, че не могат да отговорят и само 18% са "за", пише Bild. Това вероятно се дължи на цената: според NBC САЩ биха могли да предложат на Дания до 700 милиарда долара за острова.

Подобна картина показват и други анкети. Според CNN само 25% от американците подкрепят анексирането на датската територия, а почти един на всеки шест избиратели изразява загриженост относно все по-агресивната външна политика на Тръмп.

