Атанасовден 2026: Традиции, обичаи и забрани

На 18 януари отбелязваме Атанасовден - църквата почита Св. Атанасий. Имен ден празнуват всички с имената Атанас, Атанаска, Наско, Наска, Таско, Живко, Живка. Празникът се свързва с редица традиции, обичаи и забрани.

Традиции, обичаи и забрани на Атанасовден

В народните вярвания Св. Антоний и Св. Атанасий са представяни като братя, въпреки че в историята те не са братя. Вярва се, че първия светец носи болестите, вторият ги разпространява сред хората. Затова повечето традиции и обичаи на празника са свързани с предпазване от болести. И двата празника традиционно се почитат като празник на ковачите.

На Атанасовден в много краища на страната се коли черна кокошка. Вярва се, че тя предпазва от болести и по-специално от черната чума. На трапезата задължително се слага обреден хляб, приготвят се и питки с мед.

Ритуалът “побратимяване”, който се изпълнява на Ивановден, също е характерен за този празник. Младежите, които искат да участват в него, стъпват с единия крак върху жаравата. Това символично показва, че те ще милеят един за друг. По традиция след това се отпива вино, което символизира свързващата ги кръв. Разчупват се обредни питки, които са символ на свързването на двата рода. Ако младите мъже са женени, съпругите им от този ден нататък ставали посестрими.

Но ако не са, след обичая побратимите ставали кръстници едни на други.

Вярва се, че Св. Атанасий сваля кожуха си на Атанасовден и облича бяла копринена риза, за да посрещне лятото. В народните традиции този празник е приеман за средата на зимата.

На празника не бива да се плете и шие. Вярва се, че убожданията от игла няма да зарастнат бързо.

Житие на Св. Атанасий

Атанасий Велики е бил епископ на Александрия и един от отците на Църквата. Светецът е роден приблизително през 297 г. Родителите на Атанасий са били християни, живеещи в Александрия, Египет.

Момчето е отгледано в християнската вяра и когато навършва 21 години, е ръкоположено за дякон от свети Александър Александрийски. Атанасий придружава светеца на Никейския събор през 325 г., където той опровергава арианството. На следващата година, след смъртта на Александър, Атанасий става епископ.

Светецът продължил ревностната си борба срещу арианската ерес, за което бил обвинен в убийство и изпратен в изгнание. След смъртта на владетеля Константин обаче, Атанасий успял да се завърне от изгнание.

Чрез усилията на папа Юлий, Атанасий е оправдан на местния събор в Сардика. В продължение на 20 години арианите се опитват да изгонят Атанасий от града; накрая, при управлението на Юлиан, светецът е заточен в Тиваидската пустиня.

Атанасий успял да се завърне от изгнание след смъртта на владетеля. След това светецът управлявал Църквата в продължение на седем години до смъртта си през 373 г.

През живота си Атанасий написал множество аскетични наставления, беседи, догматични и апологетични произведения, коментари върху Библията и биография на Свети Антоний Велики.

