Аманда Сейфрид мечтае да изиграе тази популярна певица

Аманда Сейфрид иска да изиграе кънтри певицата Доли Партън на големия екран, защото тя е "един от най-добрите хора на планетата". 40-годишната актриса разкри надеждите за бъдещето на кариерата си и сподели, че наистина желае да приеме предизвикателството да изиграе музикант, който свири на китара. Тя заяви, че някога е била избрана да се превъплъти в Джони Мичъл, но проектът не се е осъществил.

Бъдещите планове на Аманда Сейфрид

"Бих искала да играя роля, която изисква да свиря на инструмент пред камерата. Джони Мичъл. Подготвих се за тази роля. Беше проект, който беше на прага да се осъществи, и прекарах невероятно време, изучавайки албума ѝ "Blue", научих се да свиря на китара по нов начин. Беше невероятно предизвикателно и забавно, защото когато наистина усвоиш песните, след като ги свириш достатъчно пъти, те стават като втора природа и това е толкова удовлетворяващо, че да, бих искала да играя музикант, който свири на китара, защото това е най-трудното в момента", обясни тя пред Deadline.com.

Когато беше попитана кого точно би желала да изиграе, Аманда Сейфрид отговори: "Ева Касиди има история. И може да се направи мюзикъл за Доли Партън. Очевидно и там има история. Боже мой. И гласът ѝ. Нейният сладък, сладък глас. Доли Партън е един от най-добрите хора на планетата. Затова би било забавно да я изиграя".

