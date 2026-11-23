Пореден сериозен технологичен срив парализира въздушния трафик в Съединените щати снощи (22 ноември). Отказ в автоматизираните системи на авиокомпания Delta Air Lines, съчетан с лошо време по Източното крайбрежие, постави под риск от закъснение над 3 500 полета и блокира хиляди пътници в началото на най-натоварената седмица за пътуване в страната – тази около Деня на благодарността.

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Over 1,000 Delta Air Lines flights at its U.S. Atlanta hub were delayed on Sunday due to a technical issue affecting the airline's flight operations system, though the technical failure was resolved later in the afternoon. #DeltaAirLines https://t.co/YwxjpdC2RS — China Xinhua News (@XHNews) November 23, 2026

Кризата започна, когато автоматизираният софтуер на превозвача за изчисляване на теглото и баланса на самолетите отказа. По искане на самата авиокомпания Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) наложи временна пълна забрана за излитане на полетите на Delta към международното летище „Хартсфийлд-Джаксън“ в Атланта. Докато техниците работеха по отстраняването на повредата, наземните екипи и диспечерите бяха принудени да извършват всички изчисления на ръка, което забави драстично подготовката на машините.

От FAA побързаха да уточнят, че проблемът е изцяло вътрешен за авиокомпанията и не е свързан със системите за контрол на въздушното движение.

Въпреки това проблемът бързо обхвана цялата страна. По данни на специализираната платформа FlightAware хиляди полети на Delta и нейните регионални партньори натрупаха сериозни закъснения, а стотици бяха напълно отменени, включително и за понеделник заради разместените графици на екипажите. Сериозни смущения имаше и в Ню Йорк, Бостън, Вашингтон, Маями и Минеаполис.

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Ситуацията в Североизточните щати беше допълнително усложнена от ниска облачност и намалена видимост, които доведоха до пренасочването на десетки самолети.

🚨🇺🇸 Delta system FAILURE triggers another FAA GROUND STOP in Atlanta... A technical outage affecting Delta's aircraft weight-and-balance calculations disrupted flights at one of the busiest airports in the world today. The FAA briefly halted Atlanta-bound Delta flights before switching to a ground delay program. 364 flights were DELAYED at Atlanta by the morning. Average FAA delays reached 57 MINUTES. A major airline tech failure at THE WORST possible time for holiday travelers... THANKSGIVING!! 🦃 Writer: Marie https://t.co/nofAXnHPs4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 22, 2026

Автоматизираните системи на превозвача бяха възстановени в ранния следобед местно време, а в официално изявление от Delta се извиниха на клиентите си и обявиха, че екипите им са приложили ръчни процедури, за да гарантират безопасното излитане на самолетите.

Инцидентът е поредният удар върху американската авиация само в рамките на десет дни. На 13 ноември мащабен срив в телекомуникационната мрежа на самата FAA доведе до общонационална забрана за излитане в целите Съединени щати, а три дни по-късно и авиокомпания United Airlines преживя сериозен системен проблем, забавил стотици полети.