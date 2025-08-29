Войната в Украйна:

Били нелегални мигранти: Арестуваха огнеборци в САЩ, докато гасят пожар

29 август 2025, 16:27 часа 247 прочитания 0 коментара
Двама пожарникари бяха арестувани, докато се борели с пламъци в северозападния американски щат Вашингтон, в рамките на акция срещу нелегалната миграция, предаде ДПА, цитирана от БТА. Според Американската митническа и гранична служба те пребивават в страната незаконно. Задържаните пожарникари са мексикански граждани, съобщи телевизия Ен Би Си.

Граничната служба подчерта, че арестът на пожарникарите не е попречил на гасенето на голям горски пожар, в което те са участвали.

"Американската гранична служба прилага строго законите на Съединените щати и се бори безкомпромисно с нарушенията на имиграционното законодателство, където и да бъдат те", коментира неин служител.

Губернаторът на щата Вашингтон, демократът Боб Фъргюсън, написа в "Екс", че е "дълбоко загрижен от ситуацията" и ще поиска повече информация по темата.

Президентът републиканец Доналд Тръмп обяви масови депортации на имигранти. В цялата страна са в ход операции и арести, отбелязва ДПА.

Спасиана Кирилова
