Бивш агент на ФБР призна, че е работил за руски олигарх

Още: Арест за бивш агент от ФБР - взимал пари от руски олигарх

Агент Чарлз Макгонигъл оглавяваше контраразузнавателния отдел на ФБР в Ню Йорк, преди да се пенсионира през 2018 г. Твърди се обаче, че той е получил скрити плащания от Дерипаска в замяна на разследване на конкурентен бизнесмен и през 2019 г. е лобирал неуспешно за отмяна на санкциите срещу Дерипаска.

Former #FBI agent Charles #McGonigal admitted in court that he worked for #Russian oligarch Oleg #Deripaska. On behalf of Deripaska, he collected dirt on his competitor, the head of Norilsk Nickel, Vladimir Potanin.



For this, the former FBI agent received 17.5 thousand dollars.… pic.twitter.com/laSk3ZVwEU