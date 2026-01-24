Бял апокалипсис: В САЩ обявиха извънредно положение, 170 милиона души са под снежна блокада

САЩ се подготвят за безпрецедентен климатичен удар, който буквално ще парализира източната половина на страната през целия уикенд. Към този момент 16 щата вече официално обявиха извънредно положение, а в епицентъра на бурята попадат над 170 милиона американци. Метеоролозите предупреждават за комбинация от рекордно ниски температури, мощни снеговалежи и опасни заледявания.

Паника в супермаркетите: „Като пред война“

Още преди първите снежинки да паднат, американците масово окупираха търговските обекти. Местни медии показват пусти стелажи в големите вериги супермаркети. Най-търсените стоки са консервираните храни, сухото мляко, бутилираната вода и тоалетната хартия.

Страхът от дълготрайно прекъсване на електрозахранването доведе до „бум“ в продажбите на електрически генератори и печки на твърдо гориво. Хората се подготвят за сценарий, при който ще останат изолирани в домовете си с дни.

Take this storm seriously, folks.



Moderate to major impacts are expected from the Central US through to the Northeast today through the weekend.

- Hazardous to impossible driving conditions are expected. Avoid travel if at all possible.

- Widespread closures and disruption to… pic.twitter.com/bR76NpsrEy — National Weather Service (@NWS) January 23, 2026

Транспортен хаос и леден капан

Зоната на бурята се простира на хиляди километри – от Далас на юг до Бостън на североизток. Прогнозите са смразяващи:

Снежни преспи: Очакват се навявания, които ще направят пътищата напълно непроходими.

Леден дъжд: Опасни заледявания заплашват да прекъснат далекопроводи и да оставят милиони без отопление.

Въздушен транспорт: Хиляди полети вече са анулирани, а големите летищни хъбове са напът да спрат работа.

Властите издадоха строги препоръки да не се предприемат пътувания с автомобил, освен в случаи на крайна необходимост, тъй като условията по пътищата се очаква да станат смъртоносни за броени часове.

Кога ще премине опасността?

Метеорологичната обстановка ще остане критична през целия уикенд. Според синоптиците, докато в някои райони бурята ще отслабне в неделя вечер, в северните щати лошото време и арктическите температури ще се задържат поне до вторник.

Към момента мобилизацията на Националната гвардия и аварийните екипи е в пълна готовност. Основният приоритет на властите е поддържането на критичната инфраструктура и осигуряването на подслон за най-уязвимите групи от населението.

