Оставката на Румен Радев:

Бял апокалипсис: В САЩ обявиха извънредно положение, 170 милиона души са под снежна блокада

24 януари 2026, 22:00 часа 485 прочитания 0 коментара
Бял апокалипсис: В САЩ обявиха извънредно положение, 170 милиона души са под снежна блокада

САЩ се подготвят за безпрецедентен климатичен удар, който буквално ще парализира източната половина на страната през целия уикенд. Към този момент 16 щата вече официално обявиха извънредно положение, а в епицентъра на бурята попадат над 170 милиона американци. Метеоролозите предупреждават за комбинация от рекордно ниски температури, мощни снеговалежи и опасни заледявания.

Паника в супермаркетите: „Като пред война“

Още преди първите снежинки да паднат, американците масово окупираха търговските обекти. Местни медии показват пусти стелажи в големите вериги супермаркети. Най-търсените стоки са консервираните храни, сухото мляко, бутилираната вода и тоалетната хартия.

Страхът от дълготрайно прекъсване на електрозахранването доведе до „бум“ в продажбите на електрически генератори и печки на твърдо гориво. Хората се подготвят за сценарий, при който ще останат изолирани в домовете си с дни.

 

Транспортен хаос и леден капан

Зоната на бурята се простира на хиляди километри – от Далас на юг до Бостън на североизток. Прогнозите са смразяващи:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снежни преспи: Очакват се навявания, които ще направят пътищата напълно непроходими.

Леден дъжд: Опасни заледявания заплашват да прекъснат далекопроводи и да оставят милиони без отопление.

Въздушен транспорт: Хиляди полети вече са анулирани, а големите летищни хъбове са напът да спрат работа.

Властите издадоха строги препоръки да не се предприемат пътувания с автомобил, освен в случаи на крайна необходимост, тъй като условията по пътищата се очаква да станат смъртоносни за броени часове.

Кога ще премине опасността?

Метеорологичната обстановка ще остане критична през целия уикенд. Според синоптиците, докато в някои райони бурята ще отслабне в неделя вечер, в северните щати лошото време и арктическите температури ще се задържат поне до вторник.

Към момента мобилизацията на Националната гвардия и аварийните екипи е в пълна готовност. Основният приоритет на властите е поддържането на критичната инфраструктура и осигуряването на подслон за най-уязвимите групи от населението.

ОЩЕ: МВнР с предупреждение към българите в САЩ 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
САЩ евакуация снежна буря
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес