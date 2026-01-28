Войната в Украйна:

Близко до сърцето: Тръмп закачи своя СНИМКА с Путин в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп е окачил във фоайето на Белия дом, свързващо западното крило с неговата резиденция, своя съвместна снимка с Владимир Путин. На това обърна внимание журналистката на PBS News Елизабет Ландърс, която публикува снимката в своя профил в социалната мрежа Х.

Снимката е направена по време на посещението на Путин в Анкъридж, Аляска, на 15 август 2025 г., когато Тръмп го посрещна с червен килим.

Под тази снимка стои друга, на която Тръмп е хванал за ръка своята внучка.

