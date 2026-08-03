Ново 20: Тръмп започва нови преговори с Иран, въпреки заканите, че ще ги унищожи със сила и мощ (ВИДЕА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще започнат нови преговори с Иран, след като посочи, че се е въздържал от нова съвместна атака с Израел срещу Ислямската република, за да бъде постигнато по-бързо споразумение, предаде Франс прес. “Разбира се, те не искаха да бъдат атакувани. Още: Иран към Тръмп: Ако ни бомбардирате, то ние сме готови да отговорим
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 2, 2026
I'd rather make a deal. I'm not looking to kill people.
People die. A lot of people die. We don't want that. pic.twitter.com/woUX1EUhVJ
Те знаеха мащаба на тази атака, защото виждаха как тя се подготвя. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях под формата на преговори. Те започват утре следобед (понеделник)“, заяви снощи американският президент на борда на самолета си „Еър Форс 1“.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 2, 2026
We had an attack that would've been the biggest attack since World War II.
It would have been disastrous for them, and they didn't want us to do it.
Frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. pic.twitter.com/4paKeacoDK
Военни удари с нивата на невиждана сила и мощ
Снимка: Getty images
Още: Тръмп обясни защо е отменил атаките срещу Иран, видял е прогрес за споразумение
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 2, 2026
You don't know where these attacks lead. I mean, will the neighbors of Iran be flooded with people pouring into their countries?
A disaster. A lot of bad things can happen. pic.twitter.com/jf4m5dTE1V
Ден по-рано Тръмп обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран „с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам“, при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 2, 2026
I was asked to by Saudi Arabia, the UAE, by Qatar, and by Iran to hold off strikes.
It would have been a massive attack.
When the allies asked to call it off, you gotta say, "Well, let's see."
Allies think there is a deal. There is a deal on Hormuz, and it will… pic.twitter.com/FzJwFEhjMT
Вчера той каза, че молбата е дошла от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран. “Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има споразумение по ядрения въпрос - може дори да се каже за денуклеаризацията на Иран”, каза той.
Ключовият за глобалната търговия с въглеводороди Ормузки проток отново е блокиран от Ислямската република след възобновяването на военните действия със САЩ в началото на юли, което причини мащабни нарушения в глобалната икономика.
Иран, който не желае трафикът през протока да се върне към предвоенната ситуация, в момента разрешава само един корабен маршрут покрай своето крайбрежие и възнамерява да запази контрола върху пролива, част от водите на който принадлежат на Оман.
През юни установяването на плавателен маршрут край брега на Оман разгневи иранските власти, но според Техеран изглежда се оформя компромис, въпреки че Маскат все още не е коментирал.
От началото на конфликта, започнал на 28 февруари с израелско-американска офанзива, президентът на САЩ многократно заплашва да нанесе масирани въздушни удари срещу Иран, преди да се откаже от намеренията си, припомня АФП.
Меморандум за разбирателство, подписан в средата на юни, целящ да проправи пътя за мирни преговори, не успя да доведе до дипломатически пробив и в началото на юли бяха нанесени нови реципрочни удари.
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