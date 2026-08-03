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Борба с огнената стихия и в САЩ: Извънредно положение и хиляди евакуирани (ВИДЕО)

03 август 2026, 7:02 часа 541 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Борба с огнената стихия и в САЩ: Извънредно положение и хиляди евакуирани (ВИДЕО)

Около 700 сгради са унищожени от горски пожари в щата Вашингтон, а хиляди хора са евакуирани. Най-тежка е обстановката близо до град Спокейн, където огънят е изпепелил над 1700 хектара. Властите обявиха извънредно положение и мобилизираха Националната гвардия за оказване на съдействие при справянето с бедствието. Това е най-големият горски пожар в региона за последните 30 години. Причината за възникването му все още се разследва. Още: Франция извършва най-мащабната евакуация от Втората световна война насам

Около 4000 пожарникари се борят с 10 пожари в целия щат

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Около 4000 пожарникари се борят с над 10 пожари в целия щат. Губернаторът на Вашингтон Боб Фъргюсън обяви извънредно положение и забрана за палене на огън. Към момента няма данни за загинали или ранени.

Евакуирани са няколко ключови обекта, включително съоръжения за пречистване на отпадъчни води, завод за производство на енергия от отпадъци и болница, съобщи кметът Лиза Браун.  

Около 60 000 души в източната част на щата са останали без ток, според Щатската служба за управление на извънредни ситуации. Фъргюсън, предупреждава, че силните ветрове и високите температури през уикенда ще затруднят гасенето. От началото на лятото във Вашингтон са изгорели около 450 000 акра земи. Националната гвардия и пожарникари от над 10 щата помагат в борбата с огъня.

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Пожари Горски пожари САЩ пожар
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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