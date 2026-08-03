Борба с огнената стихия и в САЩ: Извънредно положение и хиляди евакуирани (ВИДЕО)

Около 700 сгради са унищожени от горски пожари в щата Вашингтон, а хиляди хора са евакуирани. Най-тежка е обстановката близо до град Спокейн, където огънят е изпепелил над 1700 хектара. Властите обявиха извънредно положение и мобилизираха Националната гвардия за оказване на съдействие при справянето с бедствието. Това е най-големият горски пожар в региона за последните 30 години. Причината за възникването му все още се разследва. Още: Франция извършва най-мащабната евакуация от Втората световна война насам

Около 4000 пожарникари се борят с 10 пожари в целия щат

Around 700 buildings have been destroyed by wildfires in Washington state, and thousands of people have been evacuated



The most severe situation has developed near the city of Spokane, where the fire has burned more than 1,700 hectares. Authorities declared a state of emergency… pic.twitter.com/AHI1lcga9j — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026

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Около 4000 пожарникари се борят с над 10 пожари в целия щат. Губернаторът на Вашингтон Боб Фъргюсън обяви извънредно положение и забрана за палене на огън. Към момента няма данни за загинали или ранени.

Евакуирани са няколко ключови обекта, включително съоръжения за пречистване на отпадъчни води, завод за производство на енергия от отпадъци и болница, съобщи кметът Лиза Браун.

Около 60 000 души в източната част на щата са останали без ток, според Щатската служба за управление на извънредни ситуации. Фъргюсън, предупреждава, че силните ветрове и високите температури през уикенда ще затруднят гасенето. От началото на лятото във Вашингтон са изгорели около 450 000 акра земи. Националната гвардия и пожарникари от над 10 щата помагат в борбата с огъня.

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