Тръмп отново се отметна и отказа да даде "Пейтриът" на Зеленски

Мащабните въздушни атаки на Москва имат за цел да претоварят още повече и без това претоварената въздушна отбрана на Украйна, писа ДПА. В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази скептицизъм относно перспективата за предоставяне на Украйна на лиценз за производство на противоракетни системи "Пейтриът", след като по-рано през юли, в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, беше казал на Зеленски: "Ще ви дадем лиценз да произвеждате "Пейтриът"." Още: "Трябва да бъдем много внимателни": Тръмп дава заден за ракетите Patriot за Украйна?

Белият дом мълчи

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Белият дом не коментира решението.

Изглежда, че оттогава американският президент отново е променил мнението си, като в петък заяви пред репортери, че "не сме се съгласили на това".

"Обсъждаме го, но е трудно да се предостави такава технология. И не мисля, че това някога ще се случи", каза Тръмп в отговор на въпрос на журналист.

"Но знаете, че хората, на които дадете тази технология, някой ден могат да се обърнат срещу вас... Затова трябва да бъдем много внимателни", добави Тръмп.

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