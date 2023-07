Човек загина след като самолет се удари в електропровод в Хюстън

Случаят е от събота вечерта. Вследствие на инцидента е загинал един човек, а електрозахранването в района е прекъснато.

Разследването се ръководи от тексаският отдел за обществена безопасност.

Енергийното дружество, отговарящо за района, е на място, за да възстанови захранването. Според уебсайта на CenterPoint около 80 клиенти все още са били засегнати от прекъсването до 10 часа сутринта в неделя.

