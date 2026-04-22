Разследване дали Тръмп и антуража му печелят милиарди заради войната в Иран с измама: Любимият вестник на президента на САЩ го поиска

Кой направи подозрителни сделки с баснословна печалба по време на военната операция на американския президент Доналд Тръмп "Епична ярост" - американците трябва да знаят. Материал с такъв призив публикува The New York Post, считан за любим вестник на самия Тръмп. Става въпрос за сделки за стотици милиони долари, при които се продават къси позиции на петролни фючърси буквално минути преди Тръмп да каже нещо в социалната си мрежа Truth Social, което сриваше цената на петрола с двуцифрени проценти - един от примерите: Разкритие: Инвеститори продали фючърси за петрол за близо милиард долара преди цената му да падне рязко

В материала си, The New York Post поиска въпросните съмнителни сделки да бъдат разследвани от отговорните федерални регулатори. "За обществото търговците, които са реализирали големи печалби в синхрон с важни новинарски събития, са анонимни, но регулаторите като Комисията по ценните книжа и борси или Комисията за търговия със стокови фючърси, имат правомощията да разследват, ако подозират нечестна игра. И в този случай времето на сделките – точно преди (дадена) новина да стане публична – повдига легитимни въпроси за вътрешна информация", пише The New York Post. Вестникът предупреждава, че заявка на Тръмп в предизборната кампания беше борбата с корупцията и ако дори има бегло подозрение, че всъщност хора, свързани с него, печелят заради търговия с вътрешна информация, това ще е крах и ще лиши милиардера-президент от авторитет по всякакви други въпроси.

Конкретно в материала се обръща внимание на успешни борсови залози през Polymarket и че компания на Доналд Тръмп-младши е мащабен инвеститор в тази огромна борса.