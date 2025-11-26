Уиткоф в основата и на отказа на Тръмп да прати ракети "Томахоук" на Украйна

Белият дом защити специалния пратеник Стив Уиткоф във връзка с изтеклата информация за разговор, в който той е съветвал Русия как да представи пред Доналд Тръмп плана си за мир в Украйна. Той също така е предложил диктаторът Владимир Путин да се обади на американския президент преди посещението на украинския лидер Володимир Зеленски в Белия дом - разговор, който е дал на Кремъл възможност да натисне за отказ на САЩ да доставят крилати ракети „Томахоук" на Киев.

Bloomberg съобщи във вторник, че Уиткоф е провел телефонен разговор миналия месец с висшия руски служител Кирил Дмитриев - ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции, за да предложи да работят заедно по мирен план за Украйна, и е казал, че Путин трябва да повдигне идеята пред Тръмп. Медията публикува и стенограма от телефонния разговор от 14 октомври между Уиткоф и Юри Ушаков, главен съветник по външна политика на Путин.

Белият дом хвали Уиткоф за разговорите с Русия

Белият дом не оспори достоверността на публикувания запис и похвали Уиткоф за разговорите му с руските официални лица.

„Това е нещо нормално“, заяви Тръмп във вторник за преговорите, водени от пратеника му, добавяйки, че вероятно прави подобни коментари и пред украинците. „Това е работата на един преговарящ", твърди той.

Ушаков индиректно потвърди разговорите, като заяви, че "някой слуша, някой разкрива информация — но не ние".

Уиткоф е посъветвал Ушаков, че Путин трябва да поздрави Тръмп за мирното споразумение в Газа, гласи информацията. В обобщение на разговора между Тръмп и Путин от 16 октомври Ушаков потвърди, че руският диктатор е похвалил американския лидер за помощта му в постигането на примирие в Близкия изток.

Снимка: Getty Images

Сагата с "Томахоук"

В телефонния разговор с Ушаков Стив Уиткоф е предложил Путин да се обади на Тръмп малко преди посещението на Зеленски в Белия дом на 17 октомври, според информацията на Bloomberg. Зеленски замина за Вашингтон с надеждата, че Тръмп ще одобри прехвърлянето на ракети „Томахоук“ с голям обсег на Украйна - оръжие, което би поставило много руски военни цели в прицела на Киев. Но по време на разговора на 16 октомври Путин предупреди Тръмп, че изпращането на „Томахоук“ ще ескалира войната и ще навреди на отношенията между САЩ и Русия, според Ушаков.

Макар Тръмп да е изразявал по-рано загриженост относно намаляващите американски запаси от ракети, разговорът с Путин го е убедил да не подкрепи пратка на „Томахоук“ на Украйна, казват американски официални лица, цитирани от The Wall Street Journal.

Републиканци критикуват

В отговор на изтеклата информация за разговора между Уиткоф и Ушаков някои републикански законодатели призоваха администрацията да промени курса си. „Това е сериозен проблем. И една от многото причини, поради които тези абсурдни странични представления и тайни срещи трябва да спрат“, заяви конгресменът Брайън Фицпатрик (републиканец от Пенсилвания) в X. „Позволете на държавния секретар Марко Рубио да си върши работата по честен и обективен начин“, каза той.

Конгресменът Дон Бейкън (републиканец от Небраска), който критикува администрацията на Тръмп за начина, по който води преговорите, заяви, че Уиткоф трябва да бъде отстранен. Той „се държи като че ли е на заплата при Русия“, каза Бейкън. "Целият този инцидент е фиаско и петно върху нашата страна".

Материалът на Bloomberg за разговора даде потенциална представа за произхода на 28-точковия мирен план, който се появи в последните дни и беше широко възприет като благоприятен за Русия. Този план призоваваше за украински отстъпки, включително отказ от територии, които Руската федерация не е завладяла, ограничаване на размера на украинската армия и изключване на членство в НАТО.

Уиткоф говорил как Украйна ще предаде Донецка област на Русия

В разговора с Ушаков, според Bloomberg, Уиткоф обсъдил някои от тези отстъпки, като намекнал, че Украйна ще се откаже от цялата Донецка област. „Сега, между нас казано, знам какво е необходимо, за да се постигне мирно споразумение: Донецк и може би размяна на територии някъде“, казва Уиткоф на Ушаков, според стенограмата на Bloomberg.

Снимка: Getty Images

Оттогава американски и украински официални лица са преговаряли и са стеснили плана до 19 точки, като окончателните въпроси ще бъдат решени от Зеленски и Тръмп. Украински официални лица хвалят напредъка, постигнат по плана.

Все пак бързото развитие на събитията оказа натиск върху Зеленски. Мирният план има подкрепата на двама от най-доверените съветници на Тръмп по въпросите на външната политика – Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър, на които се приписва заслугата за финализирането на споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа и за освобождаването на заложниците.

По-рано във вторник Тръмп заяви в публикация в социалните мрежи, че е наредил на Уиткоф да се срещне с Путин в Москва, докато секретарят на сухопътните сили Дан Дрискол ще се срещне с украинците. „Надявам се скоро да се срещна с президента Зеленски и президента Путин, но САМО когато споразумението за прекратяване на тази война е ОКОНЧАТЕЛНО или в последния етап“, добави републиканецът.

Във вторник беше публикуван отделен материал на Bloomberg за разговор между Ушаков и Кирил Дмитриев. В стенограмата от разговора Ушаков настоява планът, който се договаря с американците, да разгледа „максимална позиция“, що се отнася до Москва. Според стенограмата Дмитриев е казал: „Не мисля, че ще приемат точно нашата версия, но поне ще бъде възможно най-близка до нея“. Дмитриев нарече този разговор "фейк" и отрече да е участвал в нещо подобно.