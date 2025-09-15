Дронове с изкуствен интелект преобразяват битката на фронта, САЩ дават десетки хиляди системи на Украйна

Украйна ще получи от САЩ над 33 хиляди комплекта за ударни дронове с изкуствен интелект. Иновативната технология ще позволи на безпилотните летателни апарати да се обединяват в рояк, предава Financial Times. До края на 2025 г. компанията Auterion по договор с Пентагона планира да достави на Украйна 33 хил. комплекта за ударни безпилотни летателни апарати, оборудвани със система Nemyx, пише изданието, като се позовава на Auterion.

Още: Дроновете: Години предупреждения и НАТО се провали в първия тест срещу Русия

Технологията превръща групата дронове в единна координирана сила, способна да претовари отбраната на противника, посочва изданието. Украинските компании също активно тестват подобни решения, използвайки уникални бойни данни, пише FT. Системата Nemyx позволява на един оператор да управлява едновременно множество дронове, но прехвърлянето на контрола на изкуствен интелект предизвиква въпроси у експертите, отбелязва изданието.

Още: "България е беззащитна": Полковник след нахлуването на руски дронове в Полша

Освен във военната сфера, алгоритмите за обединяването в рояк могат да се прилагат в логистиката, селското стопанство и ликвидирането на последиците от извънредни ситуации, посочва FT.

Още: САЩ за дроновете над Полша: Подкрепяме съюзниците си от НАТО