Дупка като пропаст в асфалта погълна камион (ВИДЕО)

Огромна дупка се отвори в настилката на път в Мексико Сити, столицата на Мексико, и буквално погълна цял камион, превозващ сода. Видеокадри от случилото се обикалят социалните мрежи, а картината предизвиква удивление.
Според Reuters, при инцидента се е разминало с най-тежките последици, извън материалните щети. Няма пострадали хора, дори шофьорът на камиона е добре.
😱 Sinkhole in Mexico “swallowed” a soda truck— NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2025
In Mexico City, a soda truck plunged into a massive sinkhole that suddenly opened up in the road. Luckily, no one was injured, Reuters reports.
The local district chief explained that the incident was caused by an “extremely old”… pic.twitter.com/sPQMkiY7Z7
Представител на местната власт в Мексико Сити коментира, че причината за "катастрофата" е много стара дренажна система. Тя се била "предала" и това довело до огромното срутване на асфалт.
