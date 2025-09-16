Войната в Украйна:

Дупка като пропаст в асфалта погълна камион (ВИДЕО)

Огромна дупка се отвори в настилката на път в Мексико Сити, столицата на Мексико, и буквално погълна цял камион, превозващ сода. Видеокадри от случилото се обикалят социалните мрежи, а картината предизвиква удивление.

Според Reuters, при инцидента се е разминало с най-тежките последици, извън материалните щети. Няма пострадали хора, дори шофьорът на камиона е добре.

Представител на местната власт в Мексико Сити коментира, че причината за "катастрофата" е много стара дренажна система. Тя се била "предала" и това довело до огромното срутване на асфалт.

