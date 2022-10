Две деца бяха убити от семейните кучета в Мемфис

Полицията обяви, че когато са пристигнали, 2-годишното момиченце и 5-месечното му братче вече са били мъртви. Нараняванията на майката също са сериозни и е настанена в болница, съобщава Нова телевизия.

Двата питбула са евтаназирани от ветеринари, казаха от шерифската служба на община Шелби. Имената на децата и майка им не бяха оповестени. Шериф Джон Морис каза, че все още тече разследване какво е довело до трагедията.

HORRIFIC: Two small children were killed by their family dogs inside of a Shelby County home, the sheriff's office said. https://t.co/G8IBVywoCD