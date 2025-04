Две ключови фигури във властта на САЩ припомнят на Тръмп, че Путин го върти на малкия си пръст

Няколко високопоставени съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп го призовават да се отнася скептично към исканията за мир от страна на Русия, като припомнят, че руският диктатор Владимир Путин не е показал истински интерес към прекратяване на войната. Това съобщи The Wall Street Journal на 14 април, като според изданието тази група включва държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог, който остана встрани от преговорите за сметка на пратеника за Близкия изток Стив Уиткоф - сам признал, че е завързал "приятелство" с Путин.

Тази група от кръга на президента го е посъветвала да бъде по-предпазлив в отношенията си с издирвания от съда в Хага руски диктатор и да заеме по-твърда позиция по отношение на исканията на Кремъл Украйна да отстъпи територии.

Американски служители обаче са заявили пред медията, че Тръмп продължава да подкрепя специалния пратеник Стив Уиткоф, който за трети път се срещна с Путин в Москва и заяви, че диктаторът искал мир: Пратеникът на Тръмп за разговора с Путин: Трудно стигнахме до точката за мир, 5 територии са в основата (ВИДЕО).

Снимка: Кийт Келог, Getty Images

Путин по никакъв начин не показва, че иска примирие в Украйна. Диктаторът не се съгласи с пълно прекратяване на огъня за 30 дни, макар Киев да го стори още преди месец. Издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл обвърза с куп условия примирието в Черно море, а освен това режимът му постоянно обвинява Украйна, че обстрелва енергийна инфраструктура: Опасен прецедент: Капанът на Путин за Черно море е напът да щракне, САЩ са вътре.

В същото време руските зверства не спират и най-актуалният пример са двете балистични ракети, които поразиха Суми и отнеха живота на украински цивилни, в това число и деца. Според Тръмп това било "грешка". Bloomberg дори съобщи, че САЩ са информирали съюзниците си от Г-7, че няма да подпишат съвместно изявление, с което Русия да бъде осъдена за убийството на 35 души и за раняването на поне 120 други, включително деца: Тръмп с абсурден ход спрямо Путин: Щом преговаряш за мир, може да убиваш цивилни.

Тръмп определено се проваля в обещанията си да прекрати войната в Украйна - неговата наивност и тази на екипа му позволяват на диктатора Владимир Путин да действа, както си пожелае. Тръмп даже отново обвини на първо място украинския президент Володимир Зеленски за войната - този път с думите: "Когато започваш война, трябва да знаеш, че можеш да я спечелиш. Не започваш война срещу някой, който е 20 пъти по-голям от теб, и после да се надяваш, че ще ти дадат ракети": Тръмп пак се заяде със Зеленски, Русия хвърля танковете напред (ОБЗОР - ВИДЕО).

Кремъл се опитва да спечели време, да завоюва още по-добри позиции на бойното поле и да издейства най-благоприятните условия на масата за преговори.

Снимка: Марко Рубио, Getty Images

Макар че президентът на САЩ понякога изразява разочарование от Путин, той не е изпълнил заплахите си за налагане на нови санкции върху руския петрол.

Според бившия посланик на Щатите в Полша Даниел Фрийд Държавният департамент и Министерството на финансите на САЩ подготвят варианти за затягане на санкциите срещу Русия. Той е цитиран от WSJ да казва: „Сега те имат политическо или стратегическо покритие, за да обмислят такива стъпки - ако Тръмп реши, че му е писнало от Путин".

🇺🇸 The U.S. State Dept and Treasury are preparing options to tighten sanctions on Russia, per WSJ.



Ex-official Daniel Fried: “They now have the political or strategic cover to consider such steps—if Trump decides he’s had enough of Putin.” pic.twitter.com/RRFPV1xHUo