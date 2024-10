Дъщерята на R Kelly разкри, че е жертва на сексуални посегателства от баща си (ВИДЕО)

Буку Аби - по-голямата дъщеря на певеца R Kelly, който излежава 20-годишна присъда за сексуални престъпления срещу деца в комбинация с 30-годишна присъда за други престъпления, прави шокиращо разкритие в документален филм, посветен на живота ѝ. В "Karma: A Daughter's Journey" Аби, чието рождено име е Джоан Кели, разказва за ужасните преживявания, които е имала в детството си. Тя твърди, че баща ѝ я е насилвал, когато е била на 8-9 години.

"Спомням си само как се събудих, а той ме опипваше", разказва 26-годишната жена през сълзи. Аби, която е дете на R Kelly и бившата му съпруга Дреа Кели, признава, че се е парализирала от страх и невярване какво се случва: "Не знаех какво да направя, затова просто лежах там и се правех, че спя.", признава тя.

