Флорида готви да забрани на кучетата да подават глава от колата

От медията допълват на сайта си, че предложената мярка е част от широкообхватен законопроект на Сената за хуманно отношение към животните, спонсориран от лидера на малцинството в Сената Лорън Бук.

Раздел първи от законопроекта касае превоз на кучета в автомобили. С него ще се забрани на жителите на Флорида да позволяват на „куче да изпъне главата си или друга част от тялото си извън прозореца на моторно превозно средство, докато лицето управлява моторното превозно средство на обществен път“. ОЩЕ: Коя е най-старата порода кучета – позната е от дълбока древност

В законопроекта се казва още, че това ще бъде обект на некриминално нарушение на трафика, което се счита за нарушение при движение, предава още CNN.

A bill moving through the Florida legislature would forbid dogs from sticking their head out of car windows. https://t.co/oRB312kxSM