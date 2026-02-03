Ледената вълна взе десетки жертви в Ню Йорк

13 смъртни случая от измръзване са регистрирани в Ню Йорк, след като градът е изправен пред изключителна студена вълна, която обхвана големи части от САЩ в края на януари. "Метрополисът може би е в средата на най-дългия последователен период под 32 градуса в цялата история на нашия град", посочи кметът Зохран Мамдани.

ОЩЕ: САЩ се готвят за нова зимна буря

Той каза пред репортери, че 16 нюйоркчани са починали по време на студения период. Смята се, че хипотермията е "изиграла роля" в 13 случая, докато трима са починали от предозиране с наркотици. "Никой от тези хора не е бил на улицата по време на смъртта си", добави кметът. Някои преди това са били в контакт със службите за спешна помощ.

Мамдани каза, че градът е активирал центрове за спешно затопляне и автопарк от 20 превозни средства, в които работят здравни специалисти. „Към тази сутрин сме настанили над 930 души в приюти и убежища. Също така сме транспортирали принудително 18 нюйоркчани, за които беше установено, че представляват опасност за себе си или за другите“, каза той.

ОЩЕ: "На кого принадлежи Ню Йорк?": Коя е новата ера, която започва с Мамдани?

Между 2005 и 2021 г. Ню Йорк е регистрирал между 9 и 27 смъртни случая, свързани със студа, годишно, според официалната статистика. Този брой се е увеличил до 34 през 2021 г. и 54 през 2022 г.