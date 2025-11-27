САЩ спират да приемат афганистанци след стрелбата срещу войниците от Националната гвардия (ВИДЕО)

САЩ спряха обработката на всички имиграционни молби от афганистанци, след като афганистанец бе идентифициран като заподозрян в стрелбата по двама войници от Националната гвардия близо до Белия дом. Американските служби за гражданство и имиграция заявиха, че решението е взето в очакване на преразглеждане на „протоколите за сигурност и проверка“. Заподозряният в стрелбата от сряда, 26 ноември, при която двама членове на Националната гвардия бяха тежко ранени, се предполага, че е пристигнал в САЩ от Афганистан през септември 2021 г.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че нападението е „акт на тероризъм“, и добави, че ще предприеме мерки за експулсиране на чужденци „от всяка страна, която не принадлежи тук“.

Десетки хиляди афганистанци са влезли в САЩ по специални имиграционни програми след хаотичното изтегляне на американските сили от страната през 2021 г. - по времето на бившия президент Джо Байдън.

Кой е заподозреният?

Министерството на вътрешната сигурност във Вашингтон посочи в прессъобщение, че заподозряният е Рахманула Лаканвал - „престъпник чужденец от Афганистан“. В съобщението се казва, че Лаканвал е влязъл в САЩ по време на президентството на Джо Байдън, през септември 2021 г., по програма за афганистанци, наречена Операция „Добре дошли, съюзници“. По това време талибаните вече бяха възвърнали контрола си над Кабул, което доведе до миграционни потоци.

Официален представител е заявил пред американската телевизия CBS, че Лаканвал е подал молба за убежище през 2024 г. и че тя е била одобрена по-рано тази година. Заподозреният е на 29 години и се казва, че към момента не сътрудничи на разследването на властите.

Подробности за атаката

Атаката е станала около 14:15 източноамериканско време в сряда, т.е. 21:15 ч. българско време, близо до метростанция „Фарагут Скуеър“. Войниците са били на патрул с висока видимост близо до ъгъла на две улици – място, където офис служители често обядват.

Заместник-началникът на столичното полицейско управление Джеф Каръл заяви, че заподозряният „е завил зад ъгъла“ и „веднага е започнал да стреля“, добавяйки, че войниците са били "в засада". Други членове на Националната гвардия, които са били наблизо, са чули изстрелите и са се намесили, задържайки заподозрения, докато пристигне полицията. Афганистанецът е бил прострелян четири пъти, съобщиха източници от правоохранителните органи на CBS.

Свидетел описва пред BBC преживяването си, когато е чул изстрелите - хората са започнали да бягат в паника и са се опитали да се скрият в близък магазин. Друг свидетел, който е бил в колата си близо до метростанцията, е показал на BBC кадри, които е заснел, на които се виждат двамата войници, лежащи на улицата в униформите си, докато са били лекувани от медици. Официалните власти все още не са предоставили подробности за самоличността на войниците.

Тръмп пак нареди разполагане на войски

След нападението американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че президентът Тръмп е поискал да изпрати още 500 членове на Националната гвардия в американската столица. „Това само ще засили решимостта ни да гарантираме, че Вашингтон ще бъде безопасен и красив“, заяви шефът на Пентагона. В момента в града има близо 2200 войници от Националната гвардия. Те са резервни сили, които могат да бъдат активирани, за да служат като военни части, но имат ограничени правомощия, тъй като не могат да прилагат закона или да извършват арести. Войниците бяха разположени през август, за да се справят с престъпността, излизаща "извън контрол", по думи на Доналд Тръмп.

Общата престъпност в града е спаднала, откакто силите са били изпратени, което Тръмп приписва на присъствието на войниците по улиците.

Подобни разполагания имаше и в други градове в САЩ, управлявани от Демократическата партия, които бяха оспорени в съда от опоненти на Тръмп заради твърдения за превишаване на правомощията на администрацията.

По-рано тази година Тръмп наложи забрана за пътуване на граждани на Афганистан и 11 други държави. Сред малкото изключения бяха афганистанските граждани, притежаващи специални имиграционни визи – достъпни за тези, които са работили директно с американската армия и се страхуват от отмъщение от талибаните в резултат на това сътрудничество.

Тръмп също така прекрати програма, която предоставяше защита от депортиране на хиляди хора от Афганистан. Програмата за временен защитен статут позволяваше на мигрантите да получат разрешения за работа, ако американското правителство прецени, че завръщането им в родните им страни е опасно поради война.