Хънтър Байдън прие да се бие в клетка със синовете на Тръмп (ВИДЕО)

Хънтър Байдън, вторият син на предишния американски президент Джо Байдън, прие предизвикателство да се бие в клетка със синовете на сегашния президент на САЩ Доналд Тръмп - Ерик и Доналд-младши. Това обяви самият Хънтър в кратък видеоклип, публикуван в социалните мрежи.

Още: Хънтър Байдън наруга цветисто Тръмп: "Мрази баща ми, защото го би" (ВИДЕО)

Откъде тръгна всичко? Влогърът и коментатор в социалните мрежи Андрю Калахан (създател на Channel 5) предложил на Байдън да се присъедини към турнето му в края на април, което минава през Финикс, Сан Диего и Албакърки. Именно като част от това турне е и предизвикателството между синовете на Байдън и Тръмп. Към момента нито Доналд Тръмп-младши, нито Ерик Тръмп са отговорили на предизвикателството.

Хънтър Байдън е на 56 години, докато Доналд-младши е на 48, а Ерик е още по-млад - на 42. Не е известно който и да е от тримата мъже да има какъвто и да е опит или подготовка в бойни спортове.

Още: Състоянието на семейство Тръмп: Тате пак е президент и синовете му богатеят

Цялата история прилича на предизвикателството, което милиардерът и създател на SpaceX и Tesla Илон Мъск преди време отправи към създателя на Facebook Марк Зукърбърг. Зукърбърг прие и почна да тренира, публикувайки видеа за напредъка си, но оттам насетне нищо повече не се случи и Мъск си замълча.