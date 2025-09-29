"И почвам да бегам, бате“: Куриер избяга от агенти на имиграционните в САЩ (ВИДЕО)

Преследване на куриер от агенти на имиграционните в САЩ се провали с гръм и трясък. Видео, публикувано в социалните мрежи показва, как десетина служители на Службата за контрол на емиграцията (ICE) обграждат куриер на храна, но той ловко бяга и изчезна надолу по улицата. „Операция „Прехващане“ се превърна във фарс.
ICE е федералната агенция, на която президентът Доналд Тръмп разчита най-много за провеждането на масова кампания за депортиране. ICE е агенцията, която е арестувала по-голямата част от хората, които в момента са в ареста. Преди Тръмп да се върне в Белия дом, Агенцията за митнически и гранична охрана (CBP) играеше по-голяма роля в задържането на имигранти на границата между САЩ и Мексико.