Войната в Украйна:

"И почвам да бегам, бате“: Куриер избяга от агенти на имиграционните в САЩ (ВИДЕО)

29 септември 2025, 11:35 часа 274 прочитания 0 коментара
"И почвам да бегам, бате“: Куриер избяга от агенти на имиграционните в САЩ (ВИДЕО)

Преследване на куриер от агенти на имиграционните в САЩ се провали с гръм и трясък. Видео, публикувано в социалните мрежи показва, как десетина служители на Службата за контрол на емиграцията (ICE) обграждат куриер на храна, но той ловко бяга и изчезна надолу по улицата. „Операция „Прехващане“ се превърна във фарс.

ОЩЕ: Тръмп погна имигрантите в Масачузетс

ICE е федералната агенция, на която президентът Доналд Тръмп разчита най-много за провеждането на масова кампания за депортиране. ICE е агенцията, която е арестувала по-голямата част от хората, които в момента са в ареста. Преди Тръмп да се върне в Белия дом, Агенцията за митнически и гранична охрана (CBP) играеше по-голяма роля в задържането на имигранти на границата между САЩ и Мексико.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Имигранти куриери
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес