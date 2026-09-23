Русия се готви да праща новомобилизирани войници на фронта без обучение?

Русия може да изпрати някои новомобилизирани войски директно на война без обучение или адекватна логистична подкрепа. Това заяви Владислав Селезньов, военен експерт и бивш прессекретар на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, по Радио НВ. „Мисля, че всички изпитват известно чувство на дежавю в момента, защото абсолютно същите процеси се случиха преди четири години, когато през 2022 г. се проведе така нареченият Единен ден за гласуване. След това, буквално в рамките на няколко седмици, Путин издаде указ за частична мобилизация, по време на който приблизително 450 000 руснаци бяха призовани в армията“, каза той.,

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Според експерта, тази мобилизация значително е засилила руската войскова групировка. „Спомням си, че над 1 100 000 мъже граждани на Руската федерация на възраст от 18 до 60 години буквално гласуваха с краката си против подобна мобилизация, бягайки от Руската федерация по всякакъв начин или през каквато и да е граница. Въпреки това, тази мобилизация значително засили концентрацията на руските войски и коренно промени цялостната ситуация на бойното поле. Ще се случи ли този процес този път? Ще видим на практика, защото същото се случва и тук сега“, обясни Селезньов.

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Същевременно той подчерта, че ключовият фактор, влияещ върху мобилизацията, освен мобилизационния потенциал, са парите. „Врагът вероятно би могъл да използва част от този човешки потенциал, като незабавно изпрати хора в ада на войната без подготовка, обучение или адекватна логистична подкрепа, буквално като „пушечно месо“. В края на краищата, видяхме абсолютно същото през септември-октомври 2022 г. Част от персонала може да бъде изпратен за обучение, образование, в учебни центрове, полигони и тренировъчни бази, но е малко вероятно основната част от тези мъже, които биха могли да бъдат призовани в руската армия, да бъдат замесени“, заключи той.

Колко мобилизирани войски може потенциално да набере Русия?

Украинското разузнаване изчислява, че Русия може да осигури 600 000 мобилизирани войници, но не разполага с ресурси за едновременно обучение на толкова голям брой окупатори. Според различни източници, Русия разполага с ресурси за такъв мащабен набор, но едновременното обучение на всички 600 000 разузнавачи изглежда нереалистично поради недостиг на инструктори, полигони и материално-технически ресурси.

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Същевременно украинското разузнаване отбеляза, че Кремъл е способен да обучава до 100 000 нови бойци месечно за войната срещу Украйна, въпреки забавянето на набирането на войници по договор. Главното разузнавателно управление на Украйна прогнозира, че дори ако бъде обявена масова мобилизация, Кремъл ще разпредели процеса на подготовка на нови подкрепления в продължение на няколко месеца, вместо да го проведе наведнъж.

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