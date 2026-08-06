Тръмп каза кой ще го наследи на поста

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е заявил на своите донори, че желае вицепрезидентът Джей Ди Ванс да го наследи на президентския пост през 2028 г., съобщи "Вашингтон Поуст", цитиран от БНР. Според два източника на изданието, запознати с въпроса, Тръмп е заявил по време на среща с финансовите си донори, която се е провела в Овалния кабинет преди около две седмици, че "в крайна сметка трябва да изберем Джей Ди". Източник добави, че все още не е известно дали Ванс ще обяви намерението си да се кандидатира за президент. Още: Канадският премиер елегантно натри носа на Тръмп след поредна обида (ВИДЕО)

При Тръмп нищо не е окончателно

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Шест други източника обаче съобщиха за изданието, че Тръмп все още не е избрал окончателно Ванс за свой наследник и че мнението му може да се промени до 2028 г. Твърди се, че по време на срещата с донорите, Тръмп, въпреки че е подкрепил Ванс, все пак е разпитал присъстващите за позицията им относно държавния секретар Марко Рубио. Други източник от Белия дом добави, че Тръмп е разговарял с екипа си миналия месец и за двамата като потенциални кандидати за следващите президентски избори. Още: Тръмп и военният му министър се скарали за ракетите срещу Иран - оказало се, че такива вече няма