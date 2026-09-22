Треньорското указание на Бленджини, след което България рухна срещу Германия

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини носи вина за загубата от Германия на Европейското първенство 2026 в София. Това смята бившият национал Георги Братоев, който специално обърна внимание на едно треньорско указание на италианския специалист от третия гейм. При резултат 2:0 гейма в полза на България, Бленджини бе чут да изисква от играчите си да рискуват.

"Трябва да рискуваме": Обърка ли Бленджини тактиката за двубоя с Германия?

Братоев е на мнение, че именно след това нещо в играта на "лъвовете" се е счупило и те са започнали да правят твърде много "тъпи грешки". Според него при такъв резултат България не трябва да търси рискове, а точно обратното - да следва първоначалния план от първите два гейма. Братоев не може да си обясни и част от смените на Бленджини, като отбеляза и това, че треньорът не е успял да противодейства на силните страни на Германия в хода на мача.

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"Имаше една почивка в третия гейм. Няма да обвинявам Бленджини. Всичките решения си ги взима той и той си носи кръста за тях. Въпросът е следният: водиш 2:0 и идва почивка при нещо от рода на 16:14. При което той им каза: "Искам да рискувате. Трябва да рискуваме". И това според мен бе криворазбрано. След това се започна...", каза Братоев в подкаста SportCast Volleyball.

"Не смятам, че ние трябва да рискуваме каквото и да било в мач, в който водиш с 2:0. Ти следваш един начертан път, който видимо ти носи успех. Според мен просто имахме нужда да лимитираме тъпите грешки, защото имаше няколко такива. Ваденето на Алекс Грозданов на сервис?! Това остана неразбрана идея за мен..."

"Ваденето на Илия, при положение, че казваш "да рискуваме"... Ако искаш риск, Илия е човекът", добави още Братоев, според когото е имало твърде големи амплитуди в представянето на България, а многобройните грешки са се оказали несъвместими с победата.

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