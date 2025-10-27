Или президент, или нищо: Тръмп няма да се кандидатира за вице

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изключи възможността да се кандидатира за вицепрезидент на изборите през 2028 г. — идея, която някои от неговите поддръжници лансираха като начин републиканският лидер да се сдобие с допълнителен мандат в Белия дом. “Бих имал право да го направя“, каза Тръмп в разговор с журналисти на борда на Air Force One. “Но не бих го направил. Мисля, че е прекалено хитро. Да, изключвам това, защото е прекалено хитро. Хората няма да го харесат. Просто е прекалено хитро. Не би било правилно“. Това изявление беше последното от серия негови коментари по темата, която той самият често подхвърля в публичните си изяви и дори с шапки с надпис “Trump 2028“, които раздава в Белия дом.

Още: Известният с критиките си към Тръмп губернатор на Калифорния ще се кандидатира за президент на САЩ

Съгласно 22-та поправка на Конституцията на САЩ, никой не може да бъде избиран за президент повече от два пъти.

Сламен кандидат

Някои поддръжници на Тръмп обаче предполагат, че начин за заобикаляне на това ограничение би бил републиканецът да се кандидатира за вицепрезидент, докато друг кандидат се яви за президент и впоследствие подаде оставка.

Снимка Getty Images

Така Тръмп отново би поел президентския пост. Противниците му оспорват законността на подобен сценарий.

Още: Ядрената ни подводница е до бреговете на Русия: Тръмп заплаши Путин след теста на "Буревестник"

Говорейки за възможността за трети мандат, Тръмп заяви: „Бих го направил с удоволствие. Имам най-добрите си резултати досега“.

На въпрос от репортер дали това означава, че не изключва трети мандат, той отговори: „Не го изключвам ли? Ами, ще трябва вие да ми кажете“.

Говорейки се към вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, Тръмп добави, че те са „страхотни хора“, които биха могли да се кандидатират за поста.

„Мисля, че ако някога се обединят, ще бъдат неудържими“, каза той. „Наистина го вярвам“.

Миротворецът Тръмп явно не иска мир: Венецуела обвини САЩ във военна операция