Исус Христос "облече" бяла престилка (ВИДЕО и СНИМКИ)

Rio de Janeiro's statue of Christ the Redeemer is lit up on Easter Sunday with images of medical workers in honour of all those fighting the COVID-19 pandemic around the world



Статуята получи новия си облик благодарение на специфично осветяване 3D mapping. Статуята на Христос Изкупител на планината Корковадо засия навръх Великден, съобщи телевизиа Globo.Организаторите на акцията благодариха на лекарите от цял свят. Думата "Благодаря" се появи на паметника на няколко езика, включително португалски, испански, английски, немски, италиански, китайски, френски, арабски и руски.Освен това статуята беше осветена в цветовете на националните знамена на страните, които са най-засегнати от коронавирусната инфекция - САЩ, Испания, Италия и Китай, както и самата Бразилия. „Това е послание за надежда през труден период на глобална пандемия“, заяви архиепископът на Рио де Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.