Канада и Мексико искат по-справедливо търговско споразумение със САЩ

Канада и Мексико се надяват преразглеждането на споразумението им за свободна търговия със САЩ да го направи по-справедливо и ефикасно. Това заяви канадският премиер Марк Карни след среща с президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум, предаде Франс прес и БТА. Споразумението беше сключено през 2020 г. и се очаква да бъде ревизирано от трите страни през следващата година. На обща пресконференция в град Мексико канадският лидер подчерта, че страната му е "абсолютно решена да работи с двете партньорски страни".

Още: Нов колос замества САЩ и Китай: С над 200 мини добива критични суровини

"Ние сме по-силни заедно"

Още: Канада стартира нови търговски преговори със САЩ

Шейнбаум, на свой ред, изрази оптимизъм за бъдещето на тристранното споразумение за свободна търговия, което президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да предоговори, за да гарантира по-изгодни условия на американските производители.

Това споразумение е жизненоважно за икономиките на Мексико и Канада, които осъществяват в САЩ съответно около 80% и 75% от износа си.

Доналд Тръмп вече наложи мита върху определени продукти от Канада и Мексико, които не са обхванати от тристранния договор. Той заплаши съседите си с допълнителни мерки, ако не успеят да ограничат нелегалната миграция и трафика на наркотици.

"Ние сме по-силни заедно", заяви Марк Карни.

"Най-добрият начин да се конкурираме с други части на света е като подсилим търговското споразумение между нашите три страни", отбеляза Шейнбаум.

Още: Канадският премиер каза какво ще се случи със световната търговия след митата на Тръмп