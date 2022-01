Канадци купонясват в самолет без маски, премиeрът Трюдо ги нарече „банда остготи“

Групата, състояща се от участници в телевизионен реалити формат и инфлуенсъри, е пътувала на 30 декември от Канада за Мексико с полет на Sunwing като в приповдигнато настроение е танцувала без маски, притеснявайки останалите пасажери.

От Air Canada, например, заявиха, че отказват да ги приемат на борда на самолетите си, за да гарантират безопасността на останалите пътници и на екипажа. Sunwing също няма да позволи групата да се прибере в Монреал с техен самолет. Това обявиха и от Air Transat.

Потребители в социалните мрежи одобриха решението на авиопревозвачите. Един от коментарите в Twitter, например, гласи: „Браво #airtransat, че отказа да допусне тези идиоти в самолетите си, след като и Sunwing отказа да ги върне. Надявам се всички авиокомпании да последват примера им. Оставете ги да се прибират пеша или да плуват по обратния път. Нарича се последствия. Обзалагам се, че сега вече не смятат, че действията им са смешни.“

Bravo #airtransat for refusing to allow those morons on your planes after Sunwing refused to bring them back. I hope all airlines follow suit. Let them walk or swim back. It's called consequences. I bet they don't think their actions are funny now. https://t.co/DHCzvOodlO