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Тръмп иска нова среща с Ким Чен Ун през есента

19 август 2026, 6:08 часа 503 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Тръмп иска нова среща с Ким Чен Ун през есента

За среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун още тази есен настоява президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщи в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на американски официални представители. Тръмп е обсъждал на четири очи организирането на лична среща със севернокорейския лидер по време на следващото му пътуване в Азия, което може да се състои през ноември по повод срещата на върха на организацията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънчжън, който граничи с Хонконг.

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Тръмп инструктира Пентагона "значително да намали съвместните военни учения" със Сеул, аргументирайки се с отказа Южна Корея да участва в действията на САЩ срещу Иран. 

След това американският президент каза, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун е отговорил на приятелските му жестове.

Северна Корея осъжда съвместните учения между САЩ и Южна Корея като подготовка за война.

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Доналд Тръмп Южна Корея Северна Корея Ким Чен Ун
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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