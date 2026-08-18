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Трябваше му само колата: Крадец изхвърли бебе на тротоара

18 август 2026, 23:43 часа 572 прочитания 0 коментара
Снимка: F. Muhammad / Pixabay
Трябваше му само колата: Крадец изхвърли бебе на тротоара

Едногодишно момченце е било изоставено на тротоара след като крадец открадна кола в американския град Филаделфия. Новината за случая съобщава ABC News, позовавайки се на информация на американската полиция. Органите на реда смятат, че първоначално крадецът не е осъзнал, че детето е вътре в колата. Когато това се случило - те предполагат, че той изхвърлил бебето отстрани на пътя.

Как започнало всичко?

Всичко започнало след като майката е излязла за кратко от превозното средство, докато детето е било все още вътре. Тогава се появир заподозреният, който взел колата. 

Първо намерили колата

Майката обаче имала тракер в превозното средство, който отвел полицията до блок 4000 на Парксайд Авеню в Западна Филаделфия, където колата била намерена изоставена.

Детето обаче не е било в столчето за кола.

После и бебето

За щастие бабата и дядото на бебето са го намерили. Това се случило около половин час по-късно след инцидента. Бебето седяло невредимо на тротоара, но на цяла пресечка от мястото, където е била открадната колата.

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Разследващите преглеждат записи от охранителни камери и събират пръстови отпечатъци и ДНК доказателства от колата с надеждата да открият извършителя, пише още ABC News. ОЩЕ: Съдът реши: Мъжът, хванат с наркотици и бебе в колата, остава зад решетките

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САЩ бебе автокрадец Филаделфия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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