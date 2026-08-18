Дипломатическа патова ситуация: Тръмп обяви, че не води и не планира преговори с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че не се водят никакви преговори с Иран и че не са насрочени такива, и настоя, че Ормузкият проток е отворен, което противоречи на по-ранно иранско твърдение, че критичният воден път остава затворен за корабоплаване, предаде Reuters. „Няма текущи или планирани разговори с Ислямска република Иран“, заяви Тръмп в публикация в Truth Social във вторник. „Военноморската блокада остава в пълна сила. Ормузкият проток е отворен и функционира. Всички водни мини са премахнати или взривени“, добави той.

Думите на Тръмп дойдоха след като в понеделник Джаред Къшнър, зетят и специален пратеник на Тръмп, изрази оптимистичен тон, заявявайки, че преговорите с Иран все още са в ход и „вероятно са по-интензивни“ от всякога.

Дипломатическата патова ситуация: Какво следва според Иран?

Временното споразумение за прекратяване на огъня изтече в понеделник и висш ирански служител заяви пред Reuters, че страната му преминава към „напълно офанзивна“ военна позиция поради дипломатическата патова ситуация, въпреки че във вторник няма съобщения за нови удари от двете страни.

Ситуацията в Близкия изток и цените на петрола

Междувременно намаляващите се перспективи за споразумение за прекратяване на близо шестмесечния конфликт отново повишиха цените на петрола във вторник, докато фондовите пазари се понижиха, а разходите по заеми за големите икономики, включително САЩ, достигнаха най-високи нива от десетилетия на фона на опасения относно дългосрочното инфлационно и фискално въздействие на кризата. ОЩЕ: Тръмп не се е отказал от идеята Ормузкият проток да стане американска територия (ВИДЕО)