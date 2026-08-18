Войната в Украйна:

"Съдът е корумпиран": САЩ наложи санкции срещу представители на МНС

18 август 2026, 23:17 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Съдът е корумпиран": САЩ наложи санкции срещу представители на МНС

Съединените щати наложиха санкции срещу председателя на МНС Томоко Акане от Япония и старши адвокат по съдебните дела Абдулайе Сейе от Сенегал, обяви в изявление за пресата държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той твърди, че тези лица са участвали пряко в усилията на МНС за разследване, арестуване, задържане или преследване на длъжностни лица, чието правителство не е дало съгласие за юрисдикцията на МНС.

"Администрацията на Тръмп е категорична: Международният наказателен съд (МНС) е корумпиран и фатално политизиран наднационален съд, който злонамерено е злоупотребил с властта си и е превишил мандата си. Няма да толерираме посегателството му върху държавния суверенитет", се казва още в изявлението.

Администрацията на Тръмп е готова за още мерки 

Цялостната ни правителствена кампания за премахване на заплахата, която МНС представлява за националния суверенитет, ще бъде мащабна и очакваме повече държави да се присъединят към нашата кампания, като прекратят финансирането и участието си в този политизиран и безотговорен съд.

Способността на МНС да преследва американски граждани и тези на други държави, които не са страни по конвенцията - трябва да приключи, се казва още в изявлението. 

Администрацията на Тръмп е готова да предприеме допълнителни мерки, ако е необходимо, за систематично разпускане на МНС, докато той стане неспособен да заплашва американския суверенитет. ОЩЕ: Тръмп: Усилията на САЩ за разпускане на Международния наказателен съд нямат за цел да ме предпазят

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
САЩ санкции Марко Рубио МНС
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес