"Съдът е корумпиран": САЩ наложи санкции срещу представители на МНС

Съединените щати наложиха санкции срещу председателя на МНС Томоко Акане от Япония и старши адвокат по съдебните дела Абдулайе Сейе от Сенегал, обяви в изявление за пресата държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той твърди, че тези лица са участвали пряко в усилията на МНС за разследване, арестуване, задържане или преследване на длъжностни лица, чието правителство не е дало съгласие за юрисдикцията на МНС.

"Администрацията на Тръмп е категорична: Международният наказателен съд (МНС) е корумпиран и фатално политизиран наднационален съд, който злонамерено е злоупотребил с властта си и е превишил мандата си. Няма да толерираме посегателството му върху държавния суверенитет", се казва още в изявлението.

Администрацията на Тръмп е готова за още мерки

Цялостната ни правителствена кампания за премахване на заплахата, която МНС представлява за националния суверенитет, ще бъде мащабна и очакваме повече държави да се присъединят към нашата кампания, като прекратят финансирането и участието си в този политизиран и безотговорен съд.

Способността на МНС да преследва американски граждани и тези на други държави, които не са страни по конвенцията - трябва да приключи, се казва още в изявлението.

Администрацията на Тръмп е готова да предприеме допълнителни мерки, ако е необходимо, за систематично разпускане на МНС, докато той стане неспособен да заплашва американския суверенитет. ОЩЕ: Тръмп: Усилията на САЩ за разпускане на Международния наказателен съд нямат за цел да ме предпазят