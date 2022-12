Крипто милиардер остава в арест на Бахамските острови, съдят го за измамата на века

Той беше арестуван в понеделник по искане на американските власти, които го обвиняват в електронни измами и пране на пари.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи присъда 115 години затвор. Борсата за крипто активи обяви фалит през ноември.

30-годишният предприемач основа платформата през 2019 година по време на бума на търсенето на криптовалути. Преди година "Форбс" определи състоянието му на повече от 26 милиарда долара, съобщава БНТ.

Sam Bankman-Fried Arrested in the Bahamas After US Prosecutors File Charges by @nytimes https://t.co/ZtJAP9GH78

Арестът маркира тъжния край на кариерата на 30-годишния предприемач, известен с инициалите си SBF, който успя да яхне вълната на възхода на криптовалутите и благодарение на това да стане милиардер, преди да се стигне до почти светкавичния крах на Еф Ти Екс.

Борсата, създадена през 2019 г. и базирана на Бахамите, подаде молба за банкрут на 11 ноември, след като в рамките на 72 часа търговците изтеглиха от нея около 6 милиарда долара.

Впоследствие стана ясно, че Банкман-Фрайд тайно е използвал 10 милиарда долара от фондовете на своите клиенти, за да подсили собствения си търговски бизнес.

Sam Bankman-Fried was playing the game Storybook Brawl and said in an interview he didn't think he would be detained just hours before his arrest https://t.co/5atAb3aESv pic.twitter.com/g7Z8L2QvhL