Лойд Остин: САЩ ще продължат да подкрепят Украйна, колкото е необходимо

Остин предостави актуална информация за усилията на САЩ за подпомагане на сигурността, а Резников даде подробности за последните събития на място в Украйна.

"Днес разговарях с мой добър приятел и 🇺🇦 колега Олексий Резников, за да обсъдим приоритетите за Контактната група по отбраната на Украйна на 15 март", написа още Остин.

Today, I spoke with my good friend and 🇺🇦 counterpart @oleksiireznikov to discuss priorities for the Ukraine Defense Contact Group on March 15. The U.S. will continue to support Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/sRpTD7pvfS