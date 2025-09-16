„Лов на вещици“ в САЩ заради критични коментари за Чарли Кърк

Информации за уволнения на журналисти, учители, дори пожарникари и служители на авиокомпании, които са изразили „неподходящи“ мнения по случая с убийството на Чарли Кърк, се появиха в социалните мрежи в САЩ. Заговори се дори за лов на вещици, докато други настояват, че това е необходима реакция на държавата срещу прояви на омраза. Поддръжниците на Кърк го виждат като мъченик, загинал в защита на своите идеи. Критиците му пък твърдят, че той сам е допринесъл за атмосферата на омраза и конфронтация, която в крайна сметка го е застигнала.

Свободата на словото

Преподавателят по журналистика в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов обясни в ефира на Нова телевизия, че мотивите зад стрелбата срещу Кърк тепърва ще се изясняват от разследващите. "Не бих искал да заемам ролята на следовател или съдия. Фактите трябва да бъдат установени чрез официалната процедура", заяви той.

Според него, социалните мрежи често представят изкривена реалност – гласовитите крайности може и да не са представителни за обществото като цяло.

Според Караджов напрежението около свободата на словото в Америка е достигнало нова точка на кипене. Все повече се поставя въпросът – има ли хора, които биват наказвани само заради мнение? И къде е границата между критика и „реч на омразата“?

Иронията, твърди Караджов, е, че самият Чарли Кърк "приживе отричаше концепцията за „реч на омразата“. Според него свободата на словото трябва да бъде неограничена, а действията – не думите – трябва да бъдат регулирани.

"Днес виждаме как тази философия се обръща срещу неговите последователи – и как същите аргументи, които Кърк използваше, сега се прилагат срещу тях", подчерта той.