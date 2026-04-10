Мадуро опитал да купи ирански балистични ракети, способни да ударят САЩ?

През 2020 г. Министерството на отбраната на Венецуела, при вече сваления лидер Николас Мадуро, е отпуснало средства за закупуване на балистична ракетна система от Иран на стойност над 400 милиона долара. Това твърдят двама души, запознати с вътрешни административни документи, разрешаващи транзакцията, цитирани от Politico.

Твърденията за дискусии между Иран и Венецуела относно балистични ракети, способни да достигнат американска земя, бяха широко разпространени по време на първата администрация на Тръмп. Венецуела се отдръпна от тези усилия под натиск от САЩ и в крайна сметка не получи никакви подобни оръжейни системи от Техеран, каза Елиът Ейбрамс, който по това време беше специален представител на президента Доналд Тръмп за Иран и Венецуела.

Въпреки това, меморандум от Министерството на отбраната на Венецуела от 17 януари 2020 г., описан подробно пред POLITICO от двамата души, разкрива, че преговорите за трансфер на такива ракети от Иран към Венецуела – които множество администрации са разглеждали като потенциална заплаха за националната сигурност – са били по-обширни и са напреднали по-далеч от съобщаваното по-рано.

Меморандумът, който очертава как ще работи сделката и е одобрен от тогавашния министър на отбраната на страната, предоставя осезаеми доказателства, че Венецуела е предприела стъпки за придобиване на балистична ракетна система. В него се уточнява как венецуелското правителство планира да насочва пари чрез държавни компании, за да осъществи покупката. В него се обяснява също, че системата ще бъде управлявана от платформи на венецуелски военноморски кораби. На двамата души е предоставена анонимност, за да обсъждат чувствителна информация за венецуелското правителство.

Не е ясно дали Каракас би осъществил покупката, предвид високия риск от враждебност към САЩ и трудността при осигуряване на средства в условията на затруднена икономика на Венецуела.

Администрацията на Тръмп е била „наясно“ с разговорите, водени между Каракас и Техеран по това време, относно придобиването на балистична ракетна система, каза Ейбрамс. Но САЩ „са предали довода, че това не е приемливо“ и усилията на Венецуела в крайна сметка са спрени, добави той. Ейбрамс каза, че не е бил запознат с документа, в който е описан планът за покупка.

Белият дом и Държавният департамент отказаха коментар дали администрацията е била запозната с документа от януари 2020 г. по време на първата администрация на Тръмп. През август 2020 г., седем месеца след датата на меморандума, Мадуро заяви в телевизионно предаване , че закупуването на ракети от Иран „не ни е хрумвало“, но че е „добра идея“.

Отношенията между Иран и Венецуела

Венецуела поддържа топли връзки с Иран от десетилетия, предвид сътрудничеството между двете страни чрез Организацията на страните износителки на петрол. Но отношенията между двете страни се появиха като причина за безпокойство едва през последните две десетилетия, след като покойният ляв популистки лидер на Венецуела Уго Чавес предприе стъпки за укрепване на връзките с противниците на САЩ. При Чавес и неговия наследник Мадуро страните подписаха десетки споразумения за сътрудничество и се защитаваха взаимно от критиките и санкциите на САЩ.

Няма индикации, че администрацията на Тръмп е обмисляла влиянието на Иран във Венецуела, когато е заловила и отстранила Мадуро през януари, но оттогава американските власти се позовават на отношенията между Венецуела и Иран като част от оправданието си за това, защо президентът е наредил военни действия за отстраняването му от власт. Държавният секретар Марко Рубио заяви през януари, че залавянето на Мадуро ще означава, че Венецуела „вече не може да се присламчва към Хизбула и Иран в собственото си полукълбо“, а министърът на вътрешните работи Дъг Бургум заяви през март, че Венецуела представлява пряка заплаха за САЩ поради военните си връзки с Иран.

Правителството на Венецуела, чрез своите мисии към ООН в Ню Йорк и Женева, не отговори на исканията за коментар. Посолството на Венецуела във Вашингтон и Министерството на външните работи не бяха директно открити за коментар.

Степента, до която влиянието на Иран във Венецуела представлява заплаха за Съединените щати, далеч не е консенсусна. Някои анализатори твърдят, че макар да съществуват ясни връзки между подкрепяните от Иран проксита, включително Хизбула, и Венецуела, твърденията за дълбоки военни връзки между двете страни може да са преувеличени и Венецуела още тогава е разбирала, че не може да прекрачи определени граници в очите на Съединените щати.

„Идеята, че Венецуела е предна оперативна база за ирански атаки в Западното полукълбо, получава повече внимание, отколкото би трябвало“, казва Джеф Рамзи, анализатор за Венецуела и сътрудник в мозъчния тръст Атлантически съвет във Вашингтон. „Това не означава, че Венецуела и Иран не си сътрудничат. Те си сътрудничат. Но дори Мадуро разбираше, че сближаването с Иран е най-бързият начин да се стигне до разгром“, категоричен е той.

Имаше и съмнения дали Венецуела изобщо разполага със средствата за военни придобивания, предвид санкциите, които се отразяваха негативно на икономиката на петролната държава по това време. Каракас, изключен от голяма част от световния петролен пазар, изпитваше затруднения с осигуряването на основни продукти на населението си, което провокираше голяма хуманитарна криза. Говорител на Държавния департамент посочи забележките на Рубио пред Комисията по външни отношения на Сената от януари, в които той заяви, че Венецуела е „за Иран основното им място на действие в Западното полукълбо“.

След отстраняването на Мадуро, САЩ установиха известен контрол над венецуелското правителство чрез изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, което прави продължаващите връзки с Иран по-малко вероятни. Меморандумът на правителството на Венецуела от 2020 г. беше представен на Владимир Падрино Лопес, тогавашния министър на отбраната на страната, който одобри мярката. Родригес освободи Падрино Лопес от правителството на 18 март. Падрино Лопес не беше открит за коментар. И тъй като Иран води война със САЩ и Израел, е малко вероятно Техеран да разполага с оръжия за доставка, ако тази възможност бъде повдигната отново.

Но някои анализатори твърдят, че съществува риск от продължаващи връзки между венецуелските власти и иранския режим. Кари Филипети, която беше заместник-специален представител за Венецуела в Държавния департамент по време на първата администрация на Тръмп, не е убедена, че престоят на Родригес на власт е сигурен начин за премахване на връзките с Иран и други проблеми, свързани с националната сигурност на САЩ, защото тя е просто „Мадуро с рокля“ и има доказателства, че тя „топло е прегърнала посланиците на Китай, Венецуела, Китай, Русия и Иран“. Ейбрамс каза, че има въпроси относно това дали кубинците и иранците, които са били във Венецуела преди залавянето на Мадуро, са се прибрали у дома и дали присъствието на разузнавателните служби е „намалено“ или „елиминирано“.

Що се отнася до възможността за продължаващи военни заплахи от Венецуела, Белият дом посочи изявление на Тръмп в Truth Social, в което се казва: „Делси Родригес върши чудесна работа и работи много добре с представителите на САЩ. Петролът започва да тече, а професионализмът и всеотдайността между двете страни са много хубаво нещо, което се вижда!“