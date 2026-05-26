Софийското метро обновява парка си с осем нови влака

26 май 2026, 7:06 часа 595 прочитания 0 коментара
Снимка: Trinmo.org
Започва въвеждането в движение на първите от общо осем нови метровлакове за столичното метро, те ще бъдат представени в метродепо "Обеля", съобщиха от Столичната община. Първите четири композиции от новите метровлакове започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно.

В събитието ще участват кметът на София Васил Терзиев, заместник-кметът по транспорт на Столичната община Виктор Чаушев, изпълнителния директор на „Метрополитен“ Николай Найденов, проф. Стоян Братоев, представители на „Шкода България“. Поканени са и заместник министър-председателя Атанас Пеканов и чешкият посланик Мирослав Томан.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
