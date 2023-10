Масови арести на стотици протестиращи, проникнали в Капитолия (ВИДЕО)

Органите на реда уточниха, че има арести, като сред арестуваните трима са обвинени, че са нападнали полицаи по време на ареста. Полицаите отбелязват, че арестите продължават. Те припомниха, че демонстрациите са забранени в сградите на Конгреса.

По-късно служителите на реда успяха да изтласкат протестиращите от сградата на конгреса. Акцията продължи на улицата, като полицията успя да изтласка демонстрантите от пътя и да ги постави на тротоара, пише БГНЕС.

Около стотина активисти бяха изведени с белезници, някои от тях бяха отведени с автобуси, а останалите останаха да чакат реда си. Телевизионният канал FOX изчисли, че са задържани около 300 души.

Конгресменката Марджъри Тейлър Грийн заяви, че полицията на Капитолия е поставила заграждения в очакване на пропалестинския протест. Тя също така информира, че членовете на Конгреса ще бъдат негови мишени. По-късно политикът официално поиска от полицията на Капитолия на САЩ да запази всички записи от камерите за видеонаблюдение, полицейските доклади и протоколите от арестите в сградата на Конгреса като доказателство, че действията на демонстрантите са били незаконни.

СНИМКА: Getty Images

Организацията "Еврейски глас за мир", чиито членове участваха в протеста, съобщи в Twitter, че са били арестувани около 500 активисти. "Днес бяха арестувани 500 евреи, а 10 000 излязоха на улицата, за да подкрепят и поискат прекратяване на огъня и спиране на геноцида над палестинците“, съобщи организацията.

Преди размириците активисти прекъсваха няколко пъти изслушването на Комисията по външни работи на Сената на САЩ за разглеждане на кандидатурата на бившия финансов министър Джейкъб Лю за посланик в Израел.

По време на встъпителната реч на председателя на комисията Бен Кардин и старшия републиканец Джим Риш демонстрантите крещяха лозунги в подкрепа на Палестина и издигаха над главите си плакати, настоявайки за решителни действия от страна на комисията. Служители на полицията на Капитолия изведоха всички протестиращи от залата.

Сенаторите планират да утвърдят Джейкъб Лю за посланик в Израел на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток. Гласуването се очаква следващата седмица.

Същевременно стана ясно, че американският президент Джо Байдън ще произнесе реч относно войната в Израел на 19 октомври. Това ще стане в Капитолия, от 20:00 часа местно време т.е. 03:00 часа българско време на 20 октомври.

Освен това, САЩ обявиха, че затварят консулството си в Адана след като в Турция избухнаха свирепи протести заради случилото се с баптистката болница "Ал Ахли" в Газа: Всеки погром срещу Израел и САЩ заради болницата в Газа: Близък до ФСБ телеграм канал излъчи всичко (ВИДЕО)

Междувременно, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обяви, че на 18 октомври броят на боевете между израелската армия и палестинските милиции се е увеличил с 470%! Те обхващат 37 града и географски местности. Имало е и 20 атаки от територията на Ливан т.е. "Хизбула" към израелска територия т.е. двойно повече на дневна база.

3/ CTP-ISW recorded 20 Attacks from #Lebanon into Israeli territory on October 18, which is double the number of attacks recorded on October 17. Lebanese #Hezbollah sources told a Lebanon-focused analyst on October 16 that Hezbollah recalled its cadres from abroad. pic.twitter.com/tQm3OXl6XW