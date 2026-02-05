След преговорите в Абу Даби: Украйна и Русия си размениха по 157 военнопленника (СНИМКИ)

Русия и Украйна се договориха да разменят по 157 военнопленника. Това стана ясно след проведената на 4-5 февруари тристранна среща между Москва, Киев и Вашингтон в Абу Даби, която приключи днес. Това е първа размяна на военнопленници от пет месеца. Сред върналите се украинци освен военнослужещи има и цивилни лица, посочи президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той отбеляза, че повечето освободени украинци днес са били в плен още от 2022 г.

"I didn’t even believe I would return." - the emotions of Ukrainians released from captivity. According to Ombudsman Dmytro Lubinets, the oldest freed serviceman is 63 years old, the youngest is 23. Those released are in a difficult psychological condition, and some show… pic.twitter.com/lDUUvaU4eu — WarTranslated (@wartranslated) February 5, 2026

Междувременно специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф съобщи, че обсъжданията вчера и днес са били конструктивни и преговарящите са се фокусирали върху начина, по който да се създадат условия за траен мир.

САЩ и Русия възобновяват военния диалог

Съединените американски щати и Русия са се съгласили да установят диалог между военните си сили, който ще бъде ръководен от генерал Алексис Гринкевич, началник на Европейското командване на САЩ. Този канал за комуникация беше прекъснат преди началото на този конфликт и е от решаващо значение за постигането и поддържането на мира.

„През двата дни делегациите проведоха обширни обсъждания по оставащите отворени въпроси, включително методи за прилагане на примирие и наблюдение на прекратяването на военните дейности. Делегациите се съгласиха да докладват в съответните си столици и да продължат тристранните обсъждания през следващите седмици. Те изразиха благодарността си към Обединените арабски емирства за организирането на преговорите, а Украйна и Руската федерация благодариха на президента Доналд Тръмп за лидерството му в насърчаването на края на войната“, съобщи още Уиткоф.

Малко по-рано днес бе обявено, че следващите седмици ще има нов кръг от преговори. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че почти сигурно домакин на следващите разговори ще е САЩ.

