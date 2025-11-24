Тази седмица нямаме планове да преговаряме със САЩ за "новия" план за мир. Това заяви Дмитрий Песков, говорител на Кремъл и на руския диктатор Владимир Путин. Песков визира евентуални разговори с американската делегация, която сега е в Швейцария и преговаря с представители на Украйна - в делегацията на САЩ са американският държавен секретар Марко Рубио и Стив Уиткоф, представителя на САЩ за Близкия изток.

Припомняме, че вече излезе информация как Тръмп се надявал Украйна да подпише мирен план до изтичането на 27 ноември, Денят на благодарността.

"Все още не сме получили никаква информация. Прочетохме медийни материали след дискусиите, които се проведоха в Женева, и разбрахме, че са направени някои корекции в текста, който видяхме преди това" - думите на Песков пред РИА Новости.

Прессекретарят на Путин също отбеляза, че Кремъл не иска да обсъжда плана на САЩ за Украйна чрез медиите, "счита това за невъзможно и неподходящо".

По-рано ABC News, позовавайки се на неназован американски служител, съобщи, че американската делегация се надява да проведе отделна среща с руски представители, за да обсъди мирния план. ABC информира и, че американците са предупредили украинците, че ако не искат да преговарят, може да бъде спряна цялата оказвана на Украйна помощ от САЩ - всъщност откакто Тръмп е на власт за втори път, такава почти няма, извън разузнавателни данни и пратки на оръжия, договорени по времето на Джо Байдън плюс нови сделки, но само по линия "покупка", не и помощ.

