"Мислех, че умирам": Още една жена обвини конгресмена Ерик Суолуел в изнасилване

14 април 2026, 21:37 часа 275 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Във вторник пета жена обвини американския конгресмен Ерик Суолуел в сексуално посегателство, след като обсаденият от скандали демократичен конгресмен обяви оставката си от Камарата на представителите и заяви, че преустановява кампанията си за губернатор на Калифорния. На пресконференция в офиса на адвоката си в Бевърли Хилс, Калифорния, Лона Дрюс описва предполагаема среща със Суолуел през 2018 г., като го обвини, че е сложил в напитката ѝ

Дрюс каза, че законодателят я е канил преди това на две публични прояви. При третата им среща тя изпила чаша вино, в която, според нея, той сложил наркотик. Дрюс твърди, че когато се отбили в хотелската му стая, тя вече била в безсъзнание и той я изнасилил. В един момент, каза тя, той я душил и тя загубила съзнание. „Мислех, че умирам“, каза Дрюс.

Още: Американски конгресмен подаде оставка след тежки обвинения в сексуално посегателство

Тя заяви, че инцидентът е оказал дълбоко влияние върху психическото ѝ здраве и че се е самолекувала, загубила волята си за живот и плакала непрекъснато в продължение на години след това. „Забавянето ми да предприема действия срещу Ерик беше продиктувано от страх, а не от съмнение. Страх от политическата му власт“, каза Дрюс.

Представител на Суолуел, който е женен и има три деца, не отговори веднага на искането за коментар. Адвокатът на Дрюс, Лиза Блум, заяви, че нейната кантора ще подаде сигнал в офиса на шерифа на окръг Лос Анджелис. Кантората ще предостави доказателства, включително текстови съобщения, записи в дневници и информация от свидетели.

Още: Краят на една епоха: Популярен жест вече е сексуално престъпление

Суолуел, който беше фаворит за поста на губернатор на най-гъстонаселения щат в САЩ, прекрати кампанията си малко след като вестник „Сан Франциско Кроникъл“ и Си Ен Ен съобщиха, че жена, която преди това е работила в районния офис на Суолуел, го е обвинила в две сексуални срещи без съгласие. Жената заяви, че Суолвел я е изнасилил по време на срещата през 2024 г. в хотел в Ню Йорк.

Жената, чието име „Chronicle“ и Си Ен Ен не посочват, е заявила, че и в двата случая е била прекалено пияна, за да даде съгласие, според доклада. Офисът на окръжния прокурор на Манхатън потвърди в събота, че разследва обвиненията за сексуално насилие. Си Ен Ен съобщи, че още три жени са повдигнали обвинения за сексуално неправомерно поведение срещу Суолуел, който е член на Камарата на представителите на САЩ от 2013 г.

Още: Досиетата "Епстийн": Разсекретиха още три милиона страници

В изявление, публикувано в понеделник, Суолуел се извини на семейството си, екипа си и избирателите си за „грешки в преценките, които съм направил в миналото“ и обеща да се бори срещу „сериозните, неверни обвинения“ срещу него. Не стана ясно веднага кога ще влезе в сила оставката на Суолуел, но той заяви, че ще работи с екипа си, за да гарантира, че избирателите му ще бъдат обслужвани в негово отсъствие.

Оттеглянето на Суолуел от надпреварата за губернатор оставя милиардера Том Стейър и бившата конгресменка Кейти Портър като водещите останали кандидати от Демократическата партия за заместник на Гавин Нюсъм, който изтича максималния мандат от два мандата. В Калифорния действа система на предварителни избори, при която двамата кандидати, събрали най-много гласове, преминават към общите избори, независимо от партийната си принадлежност.

Елин Димитров Отговорен редактор
изнасилване обвинение конгресмен сексуално посегателство
