ООН върви към фалит - САЩ и Китай не плащат дължимото

Организацията на обединените нации (ООН), която се роди след Втората световна война с идеята да бъде по-добра и успешна версия на Обществото на народите, за да може големите въпроси най-вече между големите държави в цял свят да бъдат решавани без война, е на път да фалира. Това е изводът, който всеки ще си извади на базата на пространен материал на The Wall Street Journal. Не става въпрос само за фалит на доверие и невъзможност точно ООН да води в урегулиране на международните отношения - процес, който тече, а за финансов фалит.

Още: Китай иска съживяване на ООН

Най-големите не помагат да има действаща ООН

СНИМКА: Getty Images

Съединените щати и Китай са замразили част от вноските си, което доведе до остър бюджетен дефицит за организацията. Просрочените задължения на САЩ надхвърлят 4 милиарда долара. Вашингтон също се оттегли от няколко програми на ООН и други органи, включително СЗО, след критики към разходите на организацията и обвинения в неефективност.

Китай също забавя плащанията, въпреки твърденията си, че е ключов защитник на системата на ООН. Става въпрос за поне 455 млн. долара, макар наскоро Пекин да наля 850 млн. долара в бюджета на ООН. Липсата на пари от двете най-големи икономики в света води до категорично заключение - ООН отива към фалит, защото 42% от основните му дейности се покриват именно от вноските на САЩ и Китай - 22% от Съединените щати и 20% от Китай.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш също изрично предупреди, че има реална заплаха от фалит и "финансов колапс". Ако нещата продължат както досега, организацията ще е без пари до средата на август, 2026 година.

Дотук Китай заявява, че ще спази финансовите си задължения. САЩ казват, че обуславят даването на американските вноски така - повече пестене, с повече съкращения на работни места, по-малко пътувания в бизнес класа и по-голямо използване на машинни преводачи. Вече над 3000 места на секретари в ООН са затворени, а заемащите ги хора - освободени. Но ООН няма възможност да взема международни заеми, а до 70% от разходите на организацията са за заплати. Пример за ограничената власт - при опит да бъде затворена една от залите, използвани от дипломатите в офисите на ООН в Ню Йорк, за да бъдат спестени 700 000 долара, последва буквално бунт и само след два дни залата пак заработи.

Извън агенции като СЗО, които са част от ООН, организацията поддържа около 500 000 миротворци в мисии по цял свят.

Още: ООН е изправена пред финансов колапс: Предупреждение от Гутереш

"Свидетели сме на разпадането на старите правила на международната система. Правните и моралните норми губят своето влияние. В началото на войната в Украйна все още имаше надежди за ролята на ООН и международните институции. Но с течение на времето големите държави все по-често започват да игнорират тези структури. Организация, която би трябвало да поддържа реда, все по-често остава без реална тежест. Старите правила вече не работят. Светът става все по-малко предсказуем. И засега няма признаци на подобрение" - това са точно последствията от новината, на които беларуската опозиционна медия NEXTA набляга. И поставя ироничен въпрос - какво ще направи сега ООН? Ще "изрази загриженост", както обикновено - нещо, което не води до никакви резултати?