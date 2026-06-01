Ракети AMRAAM: САЩ одобриха сделка с България за близо $1 милиард

САЩ са дали зелена светлина за разширяване на вече одобрена оръжейна сделка с България. Американската Агенция за сътрудничество в отбраната и сигурността (DSCA) е уведомила Конгреса за нов пакет на стойност 957 млн. долара, който включва допълнително въоръжение и оборудване за бъдещите български изтребители F-16 Block 70.

Допълнителната поръчка е част от проекта за придобиване на осемте самолета от втория транш, за който американският Конгрес беше информиран още през април 2022 г. Тогава общата стойност на пакета възлизаше на 1,673 млрд. долара.

Според публикуваното уведомление България е заявила закупуването на още 125 ракети "въздух-въздух" AIM-120C-8 AMRAAM, пет допълнителни секции за насочване на този тип боеприпаси и още четири ракети AIM-9X Block II, предназначени за близък въздушен бой. Още: Обявиха кога България ще разполага с пълния комплект F-16

Освен самото въоръжение пакетът включва контейнери за съхранение, резервни части, оборудване за обслужване на боеприпасите, транспортна поддръжка, инженерни услуги, логистична помощ и други елементи, необходими за експлоатацията на системите.

От DSCA посочват, че новите доставки ще разширят възможностите на българските Военновъздушни сили отвъд първоначално одобрената конфигурация. Според американската страна придобиването ще подпомогне България при справянето с настоящи и бъдещи заплахи, ще засили националната отбрана и ще подобри съвместимостта с въоръжените сили на НАТО и САЩ.

В документа се подчертава още, че сделката е в интерес и на Вашингтон, тъй като допринася за сигурността на съюзник от НАТО, който има важна роля за стабилността в Европа.

Основната част от новия пакет е свързана с ракетите AIM-120C-8 AMRAAM, произвеждани от американската компания Raytheon. Те представляват модернизирана експортна версия на AIM-120D и са предназначени за поразяване на въздушни цели извън визуалната видимост на пилота. Още: Отчет: Некомплетът в армията намалява, но липсата на бюджет е проблем

Ракетата използва активна радарна глава за самонасочване и работи по принципа "изстреляй и забрави". Това позволява на пилота да продължи изпълнението на други задачи след пуска, без да е необходимо постоянно насочване към целта.

Според публично достъпна информация AIM-120C-8 има обсег над 160 километра и развива скорост над четири пъти по-висока от тази на звука. Системата използва инерциална навигация с корекции по време на полета, а в заключителната фаза се активира собственият радар на ракетата.

Сред най-съществените ѝ характеристики е двупосочната връзка за обмен на данни. Благодарение на нея самолетът носител или друга платформа, като самолетите за далечно радиолокационно откриване и управление AWACS, могат да подават актуална информация за целта дори след изстрелването.

Ракетата е проектирана да действа в условия на интензивно радиоелектронно противодействие и разполага със системи за преодоляване на електронни смущения, които увеличават шансовете за успешно поразяване на целта. Още: Първият договор е изпълнен: България вече има 8 изтребителя F-16 (СНИМКИ)

Бойната глава е осколочно-фугасна с тегло около 20 килограма и е предназначена за унищожаване на самолети, хеликоптери и други въздушни обекти.

AIM-120 е използвана в редица реални военни операции, включително над Ирак, Босна и Херцеговина, Косово и Сирия, като до момента има най-малко 16 потвърдени въздушни победи.

В по-дългосрочен план американските военни планират постепенното въвеждане на новото поколение ракети AIM-260 JATM. Паралелно с това част от европейските държави развиват и алтернативни способности чрез ракетата MBDA Meteor, която предлага по-голям обсег и висока ефективност срещу маневриращи цели. Въпреки това редица страни, сред които Германия, Швеция и Норвегия, продължават активно да попълват арсеналите си с AIM-120C-8.