Колумбия избира нов президент на балотаж

01 юни 2026, 6:06 часа 484 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Колумбийският бизнесмен и кандидат на десницата Абелардо де ла Есприела и левият сенатор Иван Сепеда ще се борят за президент на Колумбия на балотаж, съобщава "Ройтерс". Двамата имат близки резултати, като десният получава 44,2% подкрепа, а дългогодишният сенатор и активист - 41%. Още: Драма по латиноамерикански: Боливия и Колумбия изгониха посланиците си

Това показват данни от националната служба по вписванията на страната в неделя след проведения първи тур.

Никой кандидат не е достигнал необходимите над 50% подкрепа, необходими за победа. 

Защо Густаво Петро не е сред кандидатите?

Колумбийското външно министерство обвини президента на Еквадор в умишлена намеса в предстоящите избори, след като той обеща на десен кандидат, че ще отмени митата. Това съобщи БиБиСи. Даниел Нобоа определи разговора си с колумбийския кандидат за президент Абелардо де ла Есприела като диалог с администрация в процес на изчакване, заявявайки, че двамата са постигнали споразумение за търговията и сигурността.

Колумбия избира нов президент в атмосфера на интензивна политическа поляризация. Резултатът от изборите може да предефинира с кои държави се съюзява латиноамериканската нация и как правителството възнамерява да се справи с наркобандите на фона на нарастващото насилие.

Левият президент Густаво Петро, ​​който не може да се кандидатира за преизбиране, многократно е влизал в спор с американския си колега Доналд Тръмп по редица въпроси, включително трафик на наркотици и американска намеса в региона.

Колумбия Президентски избори балотаж Густаво Петро
Антон Иванов Редактор
