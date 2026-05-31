Двуцифрен брой са жертвите при химическата авария в щата Вашингтон

Броят на жертвите при рухването на резервоар с химически вещества в американския щат Вашингтон нарасна до 11, след като спасителните екипи извадиха телата на всички девет изчезнали лица, предаде Ройтерс, позовавайки се на властите. Първоначално бе потвърдено за две жертви, след като резервоар, съдържащ бяла луга – химичен разтвор от натриев хидроксид и натриев сулфид, използван при производството на хартиена маса – се взриви и рухна във вторник в завод на компанията Nippon Dynawave Packaging.

Търсенето на изчезналите продължи през цялата седмица, като спасителните екипи претърсиха отломките в закритите помещения и използваха безпилотни летателни апарати, за да проверят периметъра около обекта, заяви заместник-началникът на пожарната служба Cowlitz 2 Fire & Rescue Кърт Стич.

Рухналият резервоар е съдържал около 3,4 милиона литра бяла луга, а изследванията потвърдиха, че замърсяването е достигнало близката река Колумбия, съобщиха официални представители. Въпреки това не са установени "опасния за здравето" нарушения в качеството на въздуха или това на питейната вода в град Лонгвю.

Компанията Nippon ⁠Paper Industries – вторият по големина производител на хартия в Япония по продажби, придоби завода в Лонгвю от базираната в Сиатъл дърводобивна компания Weyerhaeuser за 225 милиона долара. През 2016 г. компанията създава изцяло притежаваното от нея дъщерно дружество Nippon Dynawave Packaging., собственик на предприятието в град Лонгвю.

