Мюсюлманин, социалист, критик на Израел: Кой е новият кмет на Ню Йорк (ВИДЕО)

05 ноември 2025, 11:56 часа 115 прочитания 0 коментара
Мюсюлманин, социалист и противник на Израел спечели изборите за кмет в Ню Йорк, град с еврейско население от 3 милиона. Демократите спечелиха и в други градове, а като Тръмп призна поражението си. Американският президент отдаде провала на републиканците на местните избори на отсъствието си от бюлетината. Най-шумното поражение беше в Ню Йорк, където демократичният социалист Зохран Мамдани спечели кметския пост.

Ляв завой

Победата на Мамдани е „мандат за ляв завой“ и обявяване на война на Тръмп, отбелязва The New York Post. Изданието подчертава идеологическия ангажимент на кмета (нов социализъм, данък за богатите, антиполицейска програма) и рисковете за бизнеса. В светлината на обвиненията на Мамдани в антисемитизъм и острите му критики към Израел, New York Post прогнозира трудно противопоставяне между новото градско правителство и федералното правителство и елита.

Уолстрийт е разтревожен, пише Reuters - обещаните от Мамдани увеличения на данъците и „обществени магазини“ се тълкуват като сигнал за нарастващи разходи и регулаторни рискове. Противниците на новия кмет вече изграждат коалиции срещу определени инициативи, но част от пазара смята тези опасения за преувеличени, напомняйки, че реториката често е по-радикална от изпълнението.

Роден в Уганда

Зохран Мамдани, на 33 години, е роден в Уганда, син на местния учен Махмуд Мамдани (който става професор в Колумбийския университет) и индийската режисьорка Мира Наир. Преди да влезе в политиката, той е работил като консултант в жилищната сфера. Твърд поддръжник на левицата, той критикува израелското правителство. След скандала около призива му за „глобализиране на интифадата (тероризъм срещу израелци)“, той заяви, че самият той не използва фразата, а я разбира като израз на солидарност с палестинците.

Financial Times подчертава, че Мамдани е „символичен тригер“ за дебат в Демократическата партия: дали левият популизъм е рецепта за мобилизация или обратно: необходимата тежест на федералните избори през 2026 г.? В Ню Йорк това дава на либералите енергия и чувство за контрол над дневния ред, но на национално ниво е вероятно да поляризира настроенията в партията.

Удобно плашило?

Републиканците вече „обвиват Мамдани“ около демократите, според Politico: новият кмет ще бъде удобно плашило за умерените райони. Въпросът на годината е: ще остане ли ляв трибун или ще се превърне в технократ с леви цели?

Според руския писател Александър Генис, който живее в Ню Йорк и Ню Джърси от 70-те години на миналия век основната база на подкрепа на Мамдани „са левите прогресивни, които унищожиха Демократическата партия, доведоха Тръмп на власт и (сега) лишиха демократите от възможността да си отмъстят на изборите за Конгреса през 2026 г. Това означава избирането на Мамдани.“

Евгения Чаушева
