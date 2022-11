Мъск към американците: Гласувайте за републиканците на междинния вот

"Споделената власт ограничава евентуални злоупотреби и на двете партии. Затова препоръчвам да се гласува за републикански Конгрес, тъй като президентството е на Демократите", написа Мъск в Twitter в обръщение към своите 114 милиона последователи.

"Заклетите демократи или републиканци никога не гласуват за опонентите, така че независимите гласоподаватели са тези, които всъщност решават кой да управлява”, пише още новият собственик на Twitter.

Hardcore Democrats or Republicans never vote for the other side, so independent voters are the ones who actually decide who’s in charge!